Brun var våren

Hun angret litt, men satte i gang med friskt mot. Hvor vanskelig kunne det være å sy en fane, liksom? Ganske, viste det seg. Brunfargen som var helt IN i tidlig etterkrigstid, var definitivt UT nå. Hillevågs stolte brunfarge var umulig å matche, men det visste hun først etter fire ukers tråling av internett, gardin- og stoffbutikker. Selv ikke flaggsilke til 4000 kroner meteren hadde riktig nyanse.

Hun ble helt fiksert. Maroon, jord, cognac, toffee, sjokolade, nougat, kaffe – nyansene passet aldri. Hun falt ut dersom hun så noe som kunne minne om riktig sjattering eller konsistens.

17. mai nærmet seg faretruende. Hun vurderte seriøst å bestikke en offentlig ansatt til å ta ned en gardin hun så, men den var heldigvis ikke helt riktig farge likevel. Til slutt bestemte hun seg for å gi etter, og gå for det nest-beste, selv om fargen var for rød.

Så havnet hun innom en bitteliten, arkaisk hjelpemiddelbutikk for frynse- og båndtrengende. Bare for fleip slengte hun ut: "Du har vel ikke noen meter brunt silkeaktig stoff?". Joda. Metervis. I rett farge. Hun kjente tårene presset på. Så irritasjon. Bare 100 meter unna jobben, hvorfor hadde hun ikke tenkt på denne før?

Vel hjemme begynte hun. Nervepirrende klipping. Ungene tok omveien rundt hennes hjørne av kjøkkenbordet. Stryking. Mellomlegg. Fôr, med unger som hoppet mellom de mange delene som fjellgeiter over bekken. Nåler, nåler, nåler. Ingen turde å klage på at symaskin og strykebord sto fast fremme. Ungene brukte magnetisk nålefanger til å sikre teppet der de skulle sitte. Hun diskuterte. Leste seg opp. Nålet litt mer. Bannet,, sprettet, sydde igjen. Lærte at blodflekker fra forkavede fingre lar seg tørke bort fra hvit silke om man er kjapp nok. At barneskolens formingslærer-formaninger om tråkling hadde noe for seg.

Men så var hun i mål, nesten, om man ikke regnet med mer stryking, og innfesting. En vittig sjel spurte om hun ikke ville sy ballkjole. Hun la beina på bordet, plukket en knappenål ut av sokken. Heldigvis skulle hun jobbe 17. mai, slik at hun slapp å se fanen i toget.

