Om å miste HV

Kjære Heimevernet

I fjor ble jeg pensjonert som HV-soldat. Plutselig sto jeg der i Vatneleiren, ribbet for et halvt tonn med utstyr som jeg hadde samlet opp gjennom årene. Jeg hadde fått beholde to t-skjorter, et par brukte ørepropper og den gigantiske soveposen med snøring, som helst bare bør brukes når det er mellom 12 og 16 grader. Hade, sa de på depotet.

Med det norske flagget på venstre-ermet hadde jeg holdt pusten gjennom store mengder med fis på innsiden av teltduken.

Jeg hadde trasket på grusstier og gjennom hauger med skau og kratt og sånn, på evig jakt etter mulige gjenglemte tyskere fra andre verdenskrig. År etter år. Jeg hadde ventet på maten, på vaktavløsning, bedre vær og nye, artige påfunn fra befalet. Av og til kan det være at jeg ventet på at øvelsen skulle ta slutt, men det var bare av og til, altså.

Etter et år som pensjonist trodde jeg at soldaten i meg var borte vekk. Men en hendelse i sommer viste at det fortsatt ligger i blodet.

En sløv formiddag, nærmere bestemt 10. juli, gikk flyalarmen. Først ble jeg overrasket over at klokken allerede var 12. De tester alltid alarmen klokken 12. Men klokken var bare 10.30. Det kunne bare bety én ting: krig. Krig i Norge, krig i Stavanger. Uten forvarsel. Var det tyskerne igjen? Før jeg kom fram til klesskapet for å hente automatvåpenet, kom jeg på at det var borte. Jeg hadde jo levert det tilbake da jeg ble ubetalt pensjonist. Hva skulle jeg da bruke? Ikea-knivene?

Nettet virket, heldigvis. Mediene var mer opptatt av badetemperaturer enn av invasjon av landet, så derfor barrikaderte vi oss bare i kjelleren helt til det ble klart at en vimsekopp i Sivilforsvaret hadde trykket på feil knapp.

Men det fikk meg til å tenke. Og da jeg senere på sommeren leste i avisen om noen som hadde fått Heimevernets fortjenestemedalje, tenkte jeg: Hvorfor har jeg aldri hørt om denne medaljen før? Og hvorfor har jeg ennå ikke fått den?