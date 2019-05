Her i avdelingen for kritisk blikk på små og store i-landsproblemer, har vi denne uken bitt oss merke i at kristne miljøer bruker stadig flere ufine triks for å lokke til seg nye tilhengere. Det har naturlig nok fått folk til å reagere. På Tonstad har de som vi vet et helt ypperlig bakeri, og det er ikke unaturlig å tenke at folk der er over gjennomsnittet opptatt av fersk gjærbakst. Selv den mest innbitte gluten-skeptiker må jo komme på bedre tanker når duften av nybakte kanelboller kommer sivende. Ikke minst derfor har skolelaget på Tonstad fått en del velfortjent kritikk for å bruke et såpass sterkt virkemiddel som boller for å lokke til seg nye trosfeller.

Alle vet jo at man kan bli kristen av å spise for mye boller, på samme måte som at man risikerer å begynne med yoga hvis man drikker for mye grønn te, eller at man begynner å høre på jazz hvis man drikker for mye rødvin. Det er mye annet vi må passe oss for også. Hiphop kan føre til saggebukser, og batikk kan føre til hasj, eller var det motsatt?

Uansett, det å drive med servering av boller kan ha så mange utilsiktede bivirkninger, at vi kanskje bare burde forby det først som sist. Alle som har litt greie på ernæring vil hevde at bakverk som dette bare består av uønskede komponenter. Man risikerer å legge på seg, og dette igjen kan føre til jogging, og så har vi det gående.

Når man første har lokket ungdommen inn i kristne miljøer gjennom varme hveteboller, vet vi jo hvordan det går. Da er veien kort til fordervelsen. Før man vet ordet av det holder de på med potetløp og sekkeløp og andre potensielt farlige aktiviteter. Bare ikke kom og si at vi ikke har advart mot dette.