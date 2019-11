Den travleste personen i vårt hushold finnes ikke. Han/hun går bare under betegnelsen «me», og vedkommende har enormt mye å holde på med.

Me sko’kje hengt opp julalyså ude? Me sko vaskt bilen? Har me handla? Ikkje det, nei, det må me gjørr. Dårr e kaldt, me burde fyrt i peisen.

Den som har tettest kontakt med denne «me» er Daglig Leder. Hun virker å ha en nærmest utømmelig mengde arbeidsoppgaver som han/hun/hen/hin skal rekke over.

Me må sedda ud båsdonken. Me må støvsuga. Me burde renska opp litt i hagen. Me fekk aldri på plass di listene i kjellaren, det burde me fått gjort.

Det virker på meg som at denne «me» stadig ligger litt på etterskudd. Hvem han/hun/hen/hin/hønn nå er, så går det seint med vedkommende.

Me e seint ude med kjøba julatre. Koffår har’kje me malt huset? Naboane har støvsugd oppkjørselen, koss ligge me an der?

Jeg vet ikke helt når de treffes, men Daglig Leder og «me» har åpenbart noen treffpunkter der jeg ikke er med. På disse samlingene blir de enige om en helt haug med ting som jeg aldri hører om før «me» skal i arbeid.

Me va jo enige om å reisa te Syden i år. Jo, du ska ha manna-bunad, for det va me enige om. Me lige Fruktnøtt, me gjør jo det. Dette har me snakka om, og forening med jentene e viktigare en enn ein semifinale i køppen.

Nytt for meg, men «me» og Daglig Leder er åpenbart helt på linje i disse sakene. Av grunner som er meg totalt ukjente dukker denne «me» ofte opp i det jeg holder på å sovne, gjerne akkompagnert av en spiss albue i siden.

Du, huska me å sedda ud den båsdonken? Om atte det e lenge siden me bytta batteri i di røygvarslarane? Eg har tenkt på ein ting, me bruge mye tid på di Viking-kampane på synndagen, og me burde nok heller gått merr tur med familien eller sitt ein koselige julafilm.

Noen ganger, for eksempel i selskapslivet, får denne «me» skylden for de fleste av familien utilstrekkeligheter.

Ja, nei, me e’kje så flinke te å laga fisk te middag. Nei, me har svikta i barneoppdragelsen. Me e nok for ofta ude på Viking-kampar, så nei, me har ikkje mye kvalitetstid, og det blir lide seing av koselige julafilmar.

Akkurat, ja. Hvem er denne «me»?