Klarer du denne?

5 poeng: I dag skal vi fram til et historisk byggverk, og første hint er en dato: 13. august 1961.

4 poeng: Vi snakker om et byggverk som ble utvidet gjennom flere år. Kildene er noe uenige om størrelsen, men både 44 kilometer og 155 kilometer går igjen.

3 poeng: Byggverket var ikke bare en fysisk konstruksjon, men ble også et bilde på et politisk, kulturelt og mentalt skille.

2 poeng: 13. august 1961 er altså en startdato for byggingen, og 9. november 1989 er en slags sluttdato (selv om rivingen pågikk store deler av året etter).

1 poeng: Vi snakker om en mur som delte en europeisk by i to. Byen er for øvrig landets hovedstad i dag.