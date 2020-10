Ødelegger Høibo for UiS med denne omtalen?

En burde kanskje ikke la seg overraske over at selv omslaget på en slik bok får oppmerksomhet, men jeg lar meg likevel rent ut sjokkere over omtalen Karoline Holmboe Høibo, fakultetdirektør ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger, gir den.

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, utga i oktober 2020 boken “Frihet”. Boka er et portrett av Tajik selv, sammenstilt med et portrett av det norske samfunnet og utfordringer i tiden som kommer på en rekke politiske felt.

Tilde Broch Østborg Lege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Merknad: Forfatteren av dette debattinnlegget er intervjuet i helsekapittelet i Hadia Tajiks bok «Frihet».

Høibo synes Tajik er feminisert og seksualisert, der hun sitter, formodentlig gravid, i en løstsittende buksedress som dekker henne til håndledd og ankler. Høibo får assosiasjoner til 50 shades of gray, - en slik assosiasjon forteller kanskje mer om den som assosierer enn om et bilde av en fullt påkledd kvinne i en trapp?

Skal en oppsummere Høiboes mange formkrav gjennom kronikken bør Tajik ved neste bokutgivelse fremstå på følgende vis: Uattraktiv, helst usminket og ustelt på håret, ikledd lave hæler, i et mer dekkende antrekk. Fortrinnsvis bør plaggene være i rødt, matt stoff, ikke velur. Mener Høibo dette er frihet?

Kanskje enda mer absurd blir formkravet sammenholdt med en pakistansk shalwar kameez, det vanlige antrekket for kvinner i Pakistan, Tajiks foreldres hjemland. Shalwar kameez er gjerne i dype juvelfarger, har blonde og gulltråder som dekor, - og i nordvest hvor jeg tidligere har jobbet, var de oftest laget av nettopp stoffet velur.

Kronikken har imidlertid en langt mørkere side enn detaljfokuset på Tajiks antrekk. Høibo skriver:

«Er fargevalet og posituren meint å leie tankane mot 50 Shades of Grey? Det er i så fall eit underleg val, sett i lys av dei interne utfordringane dei har hatt i Arbeidarpartiet dei siste åra, der nettopp eldre menn i maktposisjonar sitt seksualiserte blikk på unge kvinnelege partikollegaer, har vore kjernen i problema.»

Mener Høibo at varslerne i Arbeiderpartiet har skyld i uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering på grunn av klærne de har hatt på seg? Hvis eldre menn i maktposisjoner har et seksualisert blikk på unge, kvinnelige kolleger, er det da kvinnenes skyld?

Å plassere skylden for #metoo hos kvinner selv trodde jeg var en fase vi var kommet forbi, også ved UiS. Høibo er fakultetsdirektør for fakultetet hvor en professor mistet jobben for å ha trakassert kvinnelige studenter. Skal en lese Høibo dithen at dersom kvinnene hadde kledd seg annerledes, ville hans seksualiserte blikk og kommentarer ikke funnet sted?

Jeg mener både Høibo, og rektor for UiS som har delt kronikken på Twitter må svare for hva de mener med en slik uttalelse. Man må håpe det ikke reflekterer hverken fakultetes eller universitets holdning til ivaretakelse av egne studenters frihet.

Og så håper jeg at vi fremover kan fokusere på bokens innhold snarere enn dens omslag.