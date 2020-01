– Vi så svart, tjukk røyk som veltet ut bak terminalbygningen. Vi ante ikke hva det var, men vi så at noe heftig var på gang

Hvorfor er det ikke sprinkleranlegg i parkeringshuset når resten av flyplassen er brannsikret til ørene?

Brannen i parkeringshuset på Sola diskuteres i denne ukens Aftenbla-bla. Vi har besøk av journalist Ola Myrset, som var på vei hjem fra Nordsjøen da brannen begynte å eskalere. Han hadde vært på åpningen av Johan Sverdrup-feltet da de så svart røyk fra helikopteret. Med er også en nytatovert (!) kommentator Harald Birkevold, som blant annet snakker om hvilke konsekvenser Sola-brannen kan få for andre parkeringsanlegg.

Johan Sverdrup-feltet skal sikre den norske staten minst 900 milliarder kroner fram mot 2050, og norsk oljebransje vil kutte utslippene fra olje- og gassutvinning til nær null. Men det fjerner jo ikke det store problemet, nemlig utslippene fra bruken av olje og gass, som står for 95 prosent av forurensingen.

Bør vi likevel hylle petroleumsbransjen for at de satser store summer på å bli grønnere? Er det grønnvasking eller er det et oppriktig ønske om å bli grønnere?

Vi er også innom Iran, et land Jan Zahl besøkte i 2017. Han møtte ingen horder av iranere som ropte «Death to America», men tvert om, et folk som var kritiske til eget styre. Hva skjer i Iran nå som USA har tatt livet av general Qasem Soleimani, Iran har tatt (sin første?) hevn og alt er uoversiktlig. Og hva vil egentlig Donald Trump og de andre stormaktslederne?

