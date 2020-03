Spørsmål og svar om korona

DRØSET: Jeg får mange spørsmål om korona, og siden jeg har vært forkjølt flere ganger, og har fullført grunnskolen, føler jeg meg mer enn kvalifisert til å svare.

Letolin har ett klart råd til det norske folket nå.

Letolin

Halvard (40), Tjensvoll:

– Jeg kunne godt tenke meg å reise ut som misjonær til enten Wuhan eller Nord-Italia. Er 90 prosent sikker på at Gud sa at jeg skulle reise i morgen klokken 16.00. Hva gjør jeg?

Svar: Bli hjemme.

Eivind (52), Eiganes:

– HØRR NÅ HERANE! EG HAR FAKTISKT BETALT EIENDÅMMSKATT PÅ HYTTÅ I SIRDAL, OG NÅ HAR JEG SATT MEG I AUDIEN FOR Å OPPSØKE ORDFØREREN. IKKE FA#§ OM HAN KAN NEKTE MEG Å REISE PÅ HYTTÅ. VI LEVER I ET FRITT LANNN!!!

Svar: Bli hjemme.

Indianer (36), Tjelta

– Heisann! Vi en en gjeng indianere som vurderer å jakte ned en bamse. Vi er en og to og tre indianere, muligens noen flere. Tanker rundt dette?

Svar: Bli hjemme.

Charlotte Timiania (19), Hommersåk:

– Asså, eg e faktiskt russ, så eg komme uansett te å ta meg ein fest. Eg e tross alt bare russ ein gang i året, sant? Så me MÅ faktiskt få lovt. Ein fest med di nærmaste 300 må vel gå? E jo iche heilt det samma å ligga dridas på rommet hjemma, lixom?

Svar: Bli hjemme.

Mimir (33), Stokka:

– Hei. Vi er en gjeng som planlegger å samles på valen. Seiren vet vi at vi får. Og Internasjonalen skal få sin folkevår, etter vår mening! Hva tenker du rundt dette?

Svar: Bli hjemme.

Ingrid (43), Bryne

– Ærlig talt, folkens! dere MÅ respektere reglene her. Ikke gå ut, ikke reis på hytta. Hvor vanskelig kan det være. I kveld samler vi en svær gjeng og lager et fakkeltog på Bryne for å vise hvor viktig det er at ALLE følger reglene.

Svar: Bli hjemme.

Espen (28), Høle

– Jeg har et aksjefond som jeg gjerne vil bytte i en pakke dasspapir og 2 kilo hvetemel. Interesserte kan møte meg på Coop Marked klokka 17.00.

Svar: Bli hjemme.

Leo (23), Storhaug:

– Leste på Dagbladet at en influencer hadde sett en YouTuber som sa at en hun kjenner mente at c-vitaminer og sjøgress hjelper. Kan jeg bryte meg inn på Gamlingen og høste litt sjøgress og noen c-vitaminplanter? Og ja, jeg er Leo som nesten kom med på Paradise Island, for de som lurte:) :) :)

Svar: Bli hjemme.

Jossi (61), Hinna:

– Går det greit å bare ta en rask tur til Grand Canaria? Bestaste Renate fyller 60 år, og vi har tross alt planlagt dette helt siden februar? Blir nok ein liiiiden i glasset der, ja. Vil også hilse til Køkkien og håper å få høre den der med «It doesn’t make a difference if we’re naked or not» av John Bovi.

Svar: Bli hjemme.

Elisabeth (44), Vaulen:

– Jeg leste på internetten at det var greit å gå på Kvadrat så lenge man ikke slikker de ansatte i fjeset. Det var tross alt lege Berit Nordstrand som så dette, og hun er mor og lege til 18 unger. Går det greit?

Svar: Bli hjemme.

Johannes (88), Vigrestad:

– Jan Hanvold sa på Visjon Norge at viruset ikke finnes, og han har rimelig god kontakt oppover i systemet. Han er også veldig omsorgsfull og kan Bibelen på kryss og rams. Greit om vi samles en 20–30 mann til nattverd og håndspåleggelse?

Svar: Bli hjemme.

Sigvald d.y (74), Stokka

– Dette med hytten. Jeg respekterer selvsagt reglene. Nå har det seg sånn at jeg må drive litt helt nødvendig vedlikehold på hytten. Varmekablene i oppkjørselen lugger litt. Jacuzzien må også renses efter at fruen ved et uhell kom til å bade i champagne der siste uke, og alle vet hvor lett champagne setter seg i dysene. Vi tar en tur, jeg og fruen, og er tilbake om 6–8 uker, og oppfordrer alle andre til å bli hjemme.

Svar: Bli hjemme.

Katy (39), Hana:

– Ærlig talt, det e lov å tenka litt sjøl. Di øvedrive, Erna og di. Blir eg smitta, så blir eg smitta. D e faktisk ikkje farligt å gå på yoga eller zumba nå, sant?

Svar: Bli hjemme.

Sondre (29), Randaberg:

– Jeg har feber, vondt i leddene og hoster en god del blod. Kan jeg ta en tur på Leo’s Lekeland?

Svar: Bli hjemme.

Ingrid (66), Figgen

– Herrlighed, så mange domme folk. Eg ska gå ud og sei te adle at de må ta seg kraftig samen.

Svar: Bli hjemme.

Henning (46), Klepp

Jeg har prøvd meg på litt romantikk mens vi sitter i selvpålagt karantene. Men kånå er EKSTREMT påpasselig med denne to-meters-regelen. Bare jeg nærmer meg, roper hun «A-bab-bab-bab, to meter vekke, minst!». Nå er jeg er så hoien at jeg vurderer å gå ut på det åpne markedet. Er det lov å ta en tur, bare for å mysa litt på varene på Crazy pianobar?

Svar: Bli hjemme.

Sindre (30), Sola

– Hvis jeg er litt småsjuk, kan jeg rulle hele kroppen inn i plastfolie og gå på butikken hvis jeg samtidig har med en ropert der jeg brøler «gå til side apekatt for her kommer jeg»?

Svar: Bli hjemme.

Lars Lillo (57), Oslo

– Jeg vil ut, jeg må ut. Jeg skal ut og drikke meg full. Jeg vil være slem, jeg vil bort fra mitt hjem. For å gjøre en mengde tull.

Svar: Bli hjemme.

Konrad (76), Ålgård:

– Norge er den siste sovjetstat, og bompenger skal di ha, og eiendomsskatt og innvandrere er snart i flertall og kan overta alt. Men jeg skal ikke få ta båten ut til hytta på Ombo? Hvem tjener på dette? Jo, staten og arbEIDERPARTIET. KUN DE. VET FORRESTEN NOEN HVORDAN JEG FÅR SMÅ BOKSTAVER? TROR JEG KOM BORTI NOE HER?

Svar: Bli hjemme.

Gjert (58), Sandnes

– Hei. Me er en gjeng som MÅ ut å løpa. Guttane e i så jækla bra form nå at di konne sprunge fra heile Afrika. Di konne sprunge i sirkla ront alle fra Etiopistan og Kenyatta og nerøve der. Kan eg ta me alle tri på et lite stevne i Monaco?

Svar: Bli hjemme.

Hilde (39), Storhaug:

– Søskenbarnet mitt er gift med en homeopat. Hun mener at avkok av rhododendron blandet med brunt sukker hjelper. Har tross alt utdannelse fra både India og internett. Kan jeg stikke ned til rådhuset og ta en neve rhododendron der, og kanskje stikke innom sykehuset og få litt brunt sukker?

Svar: Bli hjemme.

Bøgvall, (60), Tasta

– Javel. Seriøst, folkens. Her er det ekstremt viktig at alle gjør det samme. Vi kan ikke har en regel for deg og en regel for meg. Dette er en smittedugnad. Alle må stille opp, ellers fungerer det ikke. Jeg har smittet alle jeg kjenner, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

Svar: Bli hjemme.

Merete (37), Grødem

– Hei. Et teoretisk spørsmål: Jeg er hjemme med hyperaktive tvillinger (2 år), en rakett av en gutt (7 år) og en relativt ufordragelig jente (13 år). Hunden vår var en slags omgangssyke og vi er midt i en oppussing. Mannen min og jeg har hjemmekontor, det er totalt kaos, støvsugeren virker ikke og jeg er tom for hvitvin. I går fant vi ut at vi fikk restskatt på cirka 30.000. Tvillingene har gjort om stua til løpebane/fotballbane, han i midten fikk trommesett til jul (takk, onkel Bønna) som han øver på 14 timer i døgnet og tenåringen er rasende fra hun står opp til hun legger seg. Hvis jeg, i teorien, går ut i hagen i morgen, graver et stort hull og legger enten meg selv, mannen min eller et annet lik nedi, er det innafor? I teorien, altså?

Svar: Bli hjemme.

Tone (33), Lura

– Atte, eg la ut et sånt bilde på Facebook fra eg va 19 år, og nå får eg masse tilbud fra kvinner med løgne navn som har ekstremt lide kler på seg. Tror muligens eg har fått sånn datakoronavirus. Bør eg gå ud av internett, og kor langt kan eg gå? Holde det me Varatun? Kor langt strekke datakoronavirus seg?

Svar: Bli hjemme.

Rune R. (58), Trøgstad

– Hei. Du var solen i ditt hår, og jeg vet hvor veien går. Uuut mot havet.

Svar: Bli hjemme.

Märtha (48), Oslo

– Hei. Jeg ønsker å ta med meg barna til USA for å treffe Durexen. Vi tar et privatfly, og vi har med egen butler. Hvis vi får carolaviruset, så kan Durexen helbrede oss med to hasselnøtter, en kvist og varme tanker. Den er grei, eller?

Svar: Bli hjemme.