– Mamma? Koffår er alle voksenklær uten refleks? Ingen av de svarte jakkene til pappa har refleks. Og bare regnjakken din har en liiiiten refleks på armen. Det er ganske teit. For voksne er mye mer ute på kveldene enn unger. Koffår? Koffår?

Mor hadde ikke noe godt svar, utover at noen har et utpreget ønske om å ende over panseret på en bil. Det ble begynnelsen på en refleks-vekkelse i heimen. Jeg sendte spørsmålet til Bergans. Som ikke hadde noe svar . Vi sjekket topp-30 i sportsbutikk. Alle var uten refleks.

Mor klistret refleks-bånd bak på den nattsvarte, litt slitne dunjakken, og på sykkelhjelmen. Jeg pakket automatisk ned refleksvest når jeg skulle ut. Jeg sydde bandolær, kjekkere å ta på enn vest, av billige refleksvester. I alle lommer la jeg refleks. Vi hadde hauger av sånne klaskebånd som har en lei tendens til å ende opp som lyssabler eller tryllestaver. Jeg strikket reflekstråd inn i luer. Vi ble refleksmisjonærer. Til og med an far tok med en refleks. I lomma, riktignok, siden han stort sett satt i bil, men det er tanken som teller.

Vi ga poeng til de vi passerte. 10 poeng per liten refleks. 20 per hund med refleks. 50 for blinkende armbånd. 100 for vest. Ungene ga ekstra bonuspoeng for skolys.

Vi kom faktisk til det stadiet at vi rullet ned vinduet da vi passerte disse nærmest usynlige, svartkledde, voksne som subbet rundt i vintermørke regnkvelder. Og så kauket en av ungene ut: "Du får null reflekspoeng! NULL, hører du. Du må passe på så du ikke blir påkjørt". Mor sank litt ned i setet.

Det fungerte ganske fint. Ingen i heimen ble påkjørt. Men så, en dag ved frokosten, ble jeg konfrontert av den Hillevågske inkvisisjonen: Et morskt blikk under en sky av bustete morgenkrøller.

– Mamma. Du ble observert i går kveld på vei hjem fra korøvelse. Uten refleks. Hva har du å si til ditt forsvar?

– Ingenting. Aldeles ingenting. Det finnes ingen gode grunner til å gå uten refleks.

– Nettopp. Nå går du på gangen og skammer deg. Og finner frem....?

– Refleksen.

– Nettopp. Og du kan glemme å få sjokolade på lørdag. Ut med deg.