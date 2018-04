Nei, nå er det vår. Les hvorfor.

1. Russen viser seg igjen å bli stadig yngre.

2. Noen av dem som bygde landet, skriver leserinnlegg i avisene om hvor fælt de har det når glade barn leker ute på de beste dagene.

3. Det blir altfor varmt i stua når man prøver å bruke opp veden.

4. Etternølerne på influensa og noro blir hanket inn.

5. Piggdekk føles feil.

6. Storstreik blir avverget mange timer på overtid etter dagevis med dommedagsvarsler.

7. Alle husker med gru den store polstreiken i 1986.

8. Nok en gang viser vår seg å være «vår».

9. Norsk fotball sparkes i gang og viser seg igjen å være «spennende».

10. Følelsen av å måtte gjødsle plenen vokser for hver dag Felleskjøpet og de annonserer i avisen, men det føles alltid litt for tidlig, før det blir for sent.

11. 17. mai nærmer seg med stormskritt, ulltøyet fra påsken må vaskes og «Alle fugler, små de er»/«Alle fugler små, de er» må friskes opp.

12. Planleggingen av hvordan man skal åle seg inn i nasjonaldrakten etter julesesongen, starter.

12. Det snør som i Prince-sangen.

13. Bjørnen våkner i hiet sitt, føler seg sulten og går ut for å finne seg noe mat og kanskje noen å formere seg med.

14. Når solen titter fram, setter man seg på terrassen, tror det er veldig varmt og hiver av seg på overkroppen, slik at man blir forkjølt og må holde sengen i et par dager.

15. Utepilsen kan nytes sakte uten at det får negative konsekvenser for temperaturen i innholdet.

16. Boligmessen kommer til Stavanger for å selge utendørs badestamper, sånn at enda flere får muligheten til å bade sammen med naboen.

17. Det blir lysere ute, og de med refleksvest blir enda teitere.