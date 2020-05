Letolin-drøset: Flere fridager, takk

DRØSET: Her er noen forslag til nye fridager, på godt, kristent grunnlag.

Kanskje var det her Sigvart fikk ja fra Karoline? Det før feires med en fridag, mener Leif Tore Lindø. Foto: Finn E. Våga

Leif Tore Lindø Journalist

Vi har åpenbart for få fridager her i landet. De er mye bedre i katolske land, der de feirer St. Josef, St. Helena og St. Hans, og bruker alle anledninger til å få seg litt fri. Derfor her jeg et forslag til noen flere fridager, tuftet på Bibelen, som vi bør innføre her i Norge.

3. juledag: Dagen da Maria og Josef endelig fikk sortert i og organisert alt myrraen og røkelsen som lå slengt rundt.

9. januar: Dåpsdagen til Kåre Willoch i 1862.

18. februar: Markering av at Døperen Johannes lærte å svømme.

2. mars: Martin Luther innfører 4–5–1-formasjonen, senere brukt av Drillo og det norske landslaget.

28. mars: Martin Luther blir kjønnsmoden.

12. april: Paulus mestrer alfabetet og knekker lese- og skrive-koden (sentralt for at han ble en såpass ivrig brevskriver).

20. mai: Konfirmasjonsdagen til tidligere biskop Gunnar Stålsett.

21. mai: Feiring av at tidligere biskop Gunnar Stålsett brukte alle konfirmasjonspengene sine på å kjøpe et svært stereoanlegg, og oppdager at det ikke drar damer.

3. juni: Fridag for å markere fødselen av smeden som laget sverdet Olav den Hellige brukte til å kristne landet med.

10. juli: Halv arbeidsdag for å feire mirakelet i Haugesund.

1. august: Mynten detter endelig ned, og Bjørn Eidsvåg finner ut at «Eg ser» klinger mye, mye bedre enn «Eg er fullstendig klar over», og får sin største hit.

14. september: Dagen da profeten Jesaja endelig fikk reparert sandalene sine.

15. september: Første «Dagen da profeten Jesaja endelig fikk reparert sandalene sine»-dag.

16. september: Andre «Dagen da profeten Jesaja endelig fikk reparert sandalene sine»-dag.

29. oktober: Jan Hanvold i Visjon Norge runder sin første million etter å ha solgt nattverdsvin i buskene utenfor et rehabiliteringssenter.

14. november: Sigvart Dagsland får «ja» fra Karoline Krüger, den beste enkeltmannsprestasjonen siden Moses fikk med seg jødene ut av Egypt.