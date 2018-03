Ny krig truer Gaza

Palestinas statsminister Rami Hamdallah (Fatah) ble utsatt for et attentatforsøk i Gaza sist uke, da bilkortesjen hans kom ut for en veibombe like sør for grensen mot Israel. Også den palestinske etterretningssjefen Majed Faraj var med i følget som ble rammet. Tre av bilene i kortesjen ble ødelagt og palestinsk sikkerhetspersonell kom til skade, men ingen mistet livet.

Hamas gikk raskt ut og fordømte attentatforsøket som er enda et skudd for baugen for forsoningsprosessen mellom Hamas og Fatah, de statsbærende bevegelsene på henholdsvis Gazastripen og Vestbredden, altså de to palestinske territoriene. At Hamas også er en politisk maktfaktor på Vestbredden hører ikke hjemme i denne sammenhengen.

Attentatforsøket

Ingen har tatt på seg ansvaret for veibomben i Beit Hanun nord på Gazastripen. Jeg tror absolutt ikke at Hamas står bak, men det er mange militante grupper i Gaza som kan finne på nær sagt hva som helst, med Islamsk Hellig Krig som den største og farligste av dem alle. Det er tydelig at Hamas ikke lenger har noen kontroll over slike grupper.

Etter at Hamas overlot grensekontrollen til de palestinske myndighetene i november har israelske fly bombet mål langs grensen flere ganger, for å ødelegge tunneler som strekker seg fra Gaza og inn i Israel.

Tunnelene er oppdaget i forbindelse med byggingen av den nye, israelske grensemuren mot Gaza som stikker 30 meter ned i jorden og som har en prislapp på 6 milliarder kroner. Enkelte av tunnelene har tilhørt Islamsk Hellig Krig - det vet vi fordi medlemmer av gruppen befant seg i en av tunnelene under bombingen - og måtte bøte med livet, men det er lite sannsynlig at det bygges en eneste tunnel under grensen uten at Hamas vet om det.

Abbas har fått nok

De palestinske myndighetene i Ramallah på Vestbredden er i ferd med å få nok av Hamas-styret, eller mangelen på styring. President Mahmoud Abbas truer med å skru igjen den statlige pengekranen og strupe pengestrømmen til Gaza, noe som vil føre til store økonomiske problemer for Hamas. Dette kan i neste omgang føre til uro og kaos. Faktisk har den ellers så aggressive, israelske utenriksministeren Avigdor Lieberman beskyldt Abbas for å skru opp temperaturen under trykkokeren, slik at en ny krig mellom Hamas og Israel synes uunngåelig.

At Mahmoud Abbas beskyldes for å være en krigshisser av den egentlige krigshisseren, frarøver neppe den palestinske presidenten nattesøvnen, men signalet fra Jerusalem er ikke til å ta feil av: Israel er nær et nytt angrep mot Gaza. Det eneste virkelig gode, militære argumentet mot å sette svært store ressurser inn mot Hamas, slik situasjonen er nå, vil være faren for å blottlegge seg mot Syria og den sjiamuslimske militsen Hizbollah på den israelske nordflanken.

Samtidig er forsoningsprossesen mellom Gaza og Ramallah i ferd med å kollapse. Det eneste synlige som er kommet ut av forhandlingene er at palestinske myndigheter har tatt ansvar for grensekontrollen, noe de egentlig hadde før også, bare at Hamas hadde satt opp sin egen grensepost noen hundre meter sør for selve grensen.

Stor fare for ny krig

Slik situasjonen er nå, kan den minste gnist antenne kruttønnen. Hvis en terrorgruppe på Gazastripen sender av gårde noen hjemmelagde raketter over israelsk territorium, vil Israel svare med bomberaid mot militære installasjoner i Gaza. Skulle det etter det komme nye rakettangrep mot Israel, vil fredshåpet være ute. Da snakker vi om en ny Gaza-krig. I så fall den fjerde i løpet av en tiårsperiode.

Det israelske angrepet mot Gaza i 2014 kostet over 2000 personer livet. De fleste av dem uskyldige, sivile. 17.000 hus ble lagt i ruiner og FN anslo at det ville koste 31 milliarder kroner å gjenoppbygge alt som var ødelagt. Gjenoppbyggingen pågår fortsatt, akkurat slik gjenoppbyggingen etter krigen i 2012 pågikk for fullt da angrepet kom i 2014.

Hamas Gaza-regime henger i tauene som en utslitt bokser i siste runde. Spørsmålet er ikke om Hamas går ned eller ikke. Spørsmålet er hvordan det skjer. Om det er de palestinske myndighetene, eller Israel som setter inn det endelige støtet.