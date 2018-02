(Samtale mellom kvinne og St. Peter ved Perleporten)

– Jasså, så du vil inn her?

– Ja, jeg mener jeg skal være godt kvalifisert.

– Hmmm... det står her at du ved flere anledninger har sendt sånne artige fredags-e-poster til folk på jobb, sånne der katter ramler og småunger smaker på sitroner og lager grimaser?

– Ehhh, ja, jo, det var vel kanskje litt....men er det så alvorlig at jeg ikke kommer inn?

– Nei, vi gjør alle feil. Jeg er noe mer bekymret for at du har arrangert sånne søskenbarntreff. Du vet at ingen - absolutt ingen - like sånne søskenbarntreff? De er bare heft og utgifter og treige samtaler om at folk jobber som revisorer eller lærere på barnetrinnet?

– Ja, jo, jeg angrer kanskje litt på det opplegget der.

– Og hva har vi her? Du har ved flere anledninger bedt voksne folk på fest.

– Ja, og så?

– Utkledningfest. For voksne. Jeg har notert meg både 70-tallsfest, bad taste-party og James Bond-fest. Dette er ikke bra.

– Men...men, mange synes det var festlig?

– Nei, de lot som de syntes det var festlig. Dessuten har du, gjentatte ganger, skrevet «koz» i tekstmeldinger, og lagt på masse smilefjes og bilder av hoppende bamser og hjerter?

– Ok, det var unødvendig. Jeg ser det.

– Mer alvorlig er det at du til stadighet setter på en vask i nitiden, sånn at din mann må henge opp 80–90 sokker RETT før han skal legge seg.

– Ehhh, jo...

– ...dessuten, og dette er alvorlig, du har nærmest ukentlig tatt av sengetøyet og latt være å legge på nytt med en gang, sånn at dere må legge på laget og trekk RETT før dere skal legge dere. Dette er ikke bra.

– Sorry?

– Og i din manns 40-årsdag, der framførte du en såkalt «artig ræpp», med skyggeluen bak fram, sammen med venninnene i foreningen?

– Der må jeg bare legge meg helt flat.

– Men hva har vi her? Ga du din mann et...hjelpes og bevares, et SALSAKURS til denne 40-årsdagen?

– Ehhh...ja,

– Da kan du bare dra til .....

– Ja, greit, jeg forstår.