På grunn av de enorme rotteproblemene i byen vår som vi er så glad i og stolt av, har vi, byens myndigheter, vedtatt at alle voksne menn som har stått konfirmasjon og er under 100 år, må levere tre rottelik daglig til kommunens rådhus for å få lov til å beholde sine borgerrettigheter og således få lov til å fortsette å bo i byen.

Vi, byens myndigheter, kunngjør herved at rottene ikke skal drepes med gift, men av slag med stump gjenstand. Herunder regnes parabolantenne, spade, lysestake, trafikkskilt, stol, relativt imponerende pokal, lampe, datamaskin, bok, stekepanne, telefon, grill, feiekost, gryte, kopp, kors, skapdør, sommerdekk på felg, hagenisse og stein, men ikke saks eller papir.

De av dere, byens borgere, som av en eller grunn feiger ut og går til lege eller kvakksalver for å vri seg unna med sykmelding eller uføremelding, må navngi egnet mannlig slektning som derigjennom får doblet sin kvote, ettersom det ikke blir færre rotter av at deler av byens mannlige befolkning er å regne som sveklinger. Snarere tvert imot. Skulle noen av dere, byens borgere, ikke makte å levere anført antall rottelik daglig, altså tre, vil tvangsflyttingsvedtak bli fattet prompte, hvoretter utkastelse fra bolig vil finne sted samme virkedag, etterfulgt av fluksens utsendelse fra kommunen, uten at innbetalt eiendomsskatt eller kommunale avgifter blir returnert.

Vi, byens myndigheter, har opprettet utleveringsavtale med kommunene Randaberg, Sola og Kautokeino - nei, Sandnes betakket seg igjen - og forhandler i skrivende stund med Karmøy og Tysvær. Tvangsflyttingsobjekter kan ikke selv velge hvilken kommune innenfor utleveringsavtalen tvangsutsendelsen vil finne sted til.

For å ta unna den imponerende haugen med rottelik dette ventelig vil føre med seg, har vi, byens myndigheter, inngått forpliktende tvangsavtale med samtlige kantiner ved arbeidsplasser innenfor bygrensen, om at det skal serveres såkalt "jegergryte" opptil flere ganger ukentlig, inntil rotteplagen er over.

På vegne av byens myndigheter: