– 150.000 medlemmer i en Facebook-gruppe er IKKE folk flest

I ukens Aftenbla-bla snakker vi blant annet om Facebook-grupper, Bernie Sanders og om en historie om et nakenfrieri som muligens var et frieri i en litt slarkete onnik.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aftenbladet

Facebook-grupper som «Folkeopprøret mot klimahysteri» kan raskt samle flere hundre tusen medlemmer. Men hva betyr egentlig det? Hvem er de, er det et engasjement å ta på alvor? Er de folk flest?

– Nei. 150.000 medlemmer i en Facebook-gruppe er IKKE folk flest. De aller fleste er IKKE med i «Folkeopprøret mot klimahysteri» eller noen av de mange Facebook-gruppene som påstår de snakker for folket, sier kommentator Harald Birkevold i ukens episode.

Vi har også besøk av utenriksreporter Arild Inge Olsson. Han følger amerikansk politikk tett og er nettopp tilbake fra jobbtur i USA. Han forteller om Bernie Sanders, som leder an i kampen om å bli Trumps motkandidat. Men er han for radikal og for gammel? Og hvor ble det av Joe Biden, som skulle ta dette ganske greit? Og hva med

I tillegg før du høre sannheten om et frieri i onniken.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes eller på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: