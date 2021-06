– Streik lønner seg sjelden i kroner og øre

PODKAST: I ukens Aftenbla-bla snakker vi om streik, koronaopprør i breddeidretten og om å nesten dø på et bad i Bergen.

– Streik lønner seg sjelden i kroner og øre, men det er blant annet viktig for moralen til de organiserte. Streik har en god indremedisinsk effekt. Det er også et viktig virkemiddel for å vise at du ikke aksepterer en dårlig lønnsutvikling. Her setter vi foten ned, sier Jan Zahl.

Han er journalist og fagforeningsleder i Aftenbladet, og kommenterer streiken blant lærere og sykepleiere i Unio i ukens Aftenbla-bla. Han snakker også om de litt spesielle forholdene rundt streik i offentlig sektor.

– Du vil jo ramme arbeidsgiveren, som er lett når du jobber i næringslivet. I offentlig sektor, for eksempel i skolen, vil arbeidsgiveren spare masse penger. Derfor er streikene blant for eksempel lærere og sykepleiere litt spesielle.

– Streik er riset bak speilet, og kanskje mest effektivt som virkemiddel når det ikke blir brukt, sier kommentator Harald Birkevold.

I tillegg til streiken snakker vi om opprøret i breddeidretten, der fotballklubber valgte å ignorere anbefalingen om å ikke trene med kontakt, noe som igjen førte til at kommunen truet med å stenge dem ute fra treningsanleggene. Du får også høre Janne Stigen Drangsholt fortelle om hennes nør døden-opplevelse på et bad i Bergen.

