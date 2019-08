Den store partiguiden 2019, del I

Arbeiderpartiet: Tja til bompenger som folk muligens skal få tilbake, eller ikke. Fokus på frekvens og konkrete retningslinjer for innhold.

Høyre: Ja til bompenger med virtuell assistent og sykkelbuss til Finnøy. Gratis bomring for startup-grundere og alle næringsdrivende som planter et eiketre i uken. Smartby for dummies!

Fremskrittspartiet: Ingen har innført mer bompenger enn Frp som egentlig er imot bompenger, og som i hvert fall ikke vil si høyt at partiet ikke er enig med velgerne som det av en eller annen grunn ikke er så mange av lenger.

Kristelig Folkeparti: Siden Herrens veier er uransaklige, synes KrF det er en god ide å be om kollekt langs de viktigste innfartsårene.

Senterpartiet: Mener at alle bønder må ha rett til å sette opp ei grind der veien går over deres eiendom, som de kan kreve inn penger for å åpne eller lukke.

Sosialistisk Venstreparti: SV er bare imot bompenger fordi partiet også er imot veier.

Rødt: Når privatbilismen blir forbudt, vil det ikke lenger være behov for å kreve inn bompenger.

De kristne: Bompenger er djevelens verk. Krever at det skal bygges kristne friveier som skal få offentlig støtte.

FNB: Positivt innstilt til bompenger. Det ligger jo i navnet at Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger er for mindre bompenger.

Venstre: Ikke en gang Venstre vet hva Venstre mener om bompenger, men at partiet muligens kan være for og imot skal ingen se bort fra, eller omvendt.

Miljøpartiet De Grønne: Vil ha en mer rettferdig fordeling av kostnadene til veiene som partiet er imot. Vil innføre dødsstraff for kjøring med dieselbil.

