– Åh, hva er det som skjer?

– Jeg skal operere. Eller, bli operert, rettere sagt. Av en oraaalkirurg. Oraaaaal. Ora...

– Hva er oralkirurg?

– Jeg er ikke helt sikker. Men det sto på tekstmeldingen jeg fikk. Jeg tipper det betyr tannlege, pluss at han har videreutdanning. Jeg skal uansett gå til ham og trekke ut en tann, helt frivillig.

– Den som du alltid har hatt vondt i?

– Jepp, det meste av livene deres, faktisk. Og nå skal den vekk, kanskje, hvis det ikke kommer noe i veien.

– Hva kan komme i veien?

– Alt mulig kan komme i veien. Sykkelen kan punktere. Dekket kan eksplodere, sånn at jeg faller av sykkelen og får hull i hodet, og sånn at jeg må på sykehuset og få narkose ... og kanskje de da kan ta ut den tannen samtidig, mens jeg ligger der og ikke merker at de tar spenntak i skulderen min mens de haler og drar med en diger tang av jern? Kanskje jeg skal legge en lapp i lommen med beskjed om dette, i tilfelle jeg er bevisstløs.

– Er du redd, pappa?

– Redd og redd ... Jeg både håper og tror at jeg skal overleve dette, iallfall hvis jeg setter meg ned og tenker meg godt om. Men det er tross alt snakk om en visdomstann. Plutselig forsvinner noe med den tannen. Plutselig kan jeg bli en rævva sjåfør og bli liggende i 89 i venstre kjørefelt.

– Ei i klassen trakk ut en tann da hun gikk i andre.

– Ja vel? Den var vel løs fra før. Det er jo vanlig i den alderen. Melketennene deres er jo bare limt oppå tannkjøttet med skolelim.

– Nei, det var en ekte tann som satt helt fast. Bedøvelsen virket heller ikke og hun hadde kjempevondt, men hun grein ikke, sa hun. Det var masse blod, det var blod overa...

– Takk, takk, det holder. Jeg tror jeg må legge meg nedpå litt. Vet dere hvor det der jukseblodet er hen? Muligens jeg trenger det før jeg sykler i morgen. Man vet aldri.