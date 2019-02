Prinsessen på erten

Det var feberbarn i huset på sjette dagen. Mor hadde vært i catering- og medisinavdelingen for lenge, men forsøkte å holde pasienten ved godt mot. Ikke lett når ungen svingte mellom å ligge helslapp, danse på gulvet og utbrudd av at livet som syk var «cheeeedelig». Host. Host. Host.

– Du må ta hostesaften din.

– Jeg trenger ikke. Host. Host. Host. Okeidå. Jeg tar den, men den smaker vondt. Så jeg vil ha et kryss på arket her på tjenester jeg har til gode.

– Jada. Samme det. Men du må spise litt også. Hva med skive?

– Nai.

– Suppe?

–Nai.

– Havregrøt? Biola og korn? Kjeks?

– Nai, sa jeg.

– Se her da. Polarbrød med eggerøre.

– Jeg liker bare eggerøre om jeg får brunost oppå.

– Brunost? Spesielt. Men det kan jeg ordne ...

– Men brunost smaker vondt.

– Hva med litt frukt da? Det er bra for deg.

– Nei. Jeg får blemmer av det. Bare se.

– Nåja. Innsiden av munnen din skal se slik ut ...

– Blemmer sa jeg. Og vondt i hjernen. Og to kryss på arket.

– Okei. Jeg pleier ikke å gjøre sånn på en vanlig dag. Men se. Her er en sjokoladebit. Kanskje det kan få opp humøret?

– Kanskje. (Spiser. Spytter ut.) Det smakte kattemat. Seriøst. Jeg får vondt i hjernen av dette. Jeg vil hvile. Men du må holde meg i hånden. Du får ikke gå noe sted. Unger kan dø av vondt i hjernen. Det blir jaffal kryss.

02 på natta:

– Mamma jeg er sulten.

– Okei? Ikke så rart. Du har ikke spist på to dager. Skal jeg lage en skive?

– Nei. Kylling. Og brokkoli.

– Det var voldsomt midt på natta. Men du kan få litt joghurt?

– Joghurt er ikke kylling. Og så smaker det kattemat.

– Okei då.

– Men du mamma?

– Ja?

– Takk for den kalde kluten. Jeg skal stryke et kryss på listen for deg. Jaffal om du lager kylling. Host.