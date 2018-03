Nå vet je ikke om det va det så va tanken, når je så atte han å kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, va på vei nedover mod Stokkenvannet, det lille, for å gå på isen, her en kveld. Kanskje skolle de bare tisse, sånn så de pleie. Eller jaffal Frederic. Von Winckelhumpen kan jo tisse inne. På klosettet.

Eller oppi det, faktisk, hvisomatte det ikke har frøse til is.

Je så når de kom hjemover og. Frederic hadde kledd godt på seg, i en tweed-hondefrakke fra Burberry. Han så riktig raffe ud. Von Winckelhumpen hadde litt problemer i det kolde veret, for det atte posten hans frøs til is å ble hengendes onder nesen.

Gå an, han har ganske store nese, von Winckelhumpen.

Jaffal så ropte je de inn på en liden portvin, sånn atte de fikk noe å varme seg på, før den siste etappen hjemover mod von Winckelhumpen sine, å da va det atte von Winckelhumpen - mellom de ukontrollerte skjelvetoktene - sa det.

"Det e så dyrt med eletrisitet nå, atte vi lige gjerne kan fyre i kaminen med tusenlapper", sa an. "Åsså vi så har så stort hus", la an til.

Vi har jo mye å varme opp, vi så komme fra møblerte hjem så står ude om natten. Hos oss har vi satt polakkene våre til å gå fyringsvakter om nettene, sånn atte vi ikke ska fryse inne.

Hete det å fryse inne?

Vi har i hvert fall ikke tenkt å fryse ude. Det tar jo faktisk Frederic å von Winckelhumpen seg av.

"Hadde du med deg skøytene", sporte je.

"Nei, du vet den podagraen. Piroettene sidde ikke sånn de pleide", medga von Winckelhumpen, å skjenkte seg en liden portvin fra krystallkaraffelen på skjenken, for å holde varmen. Han skalv sånn atte an skvatt portvin over hele peisestuen, så an skjenkte seg en til i det tomme glasset.

"Vi har bare vert å tisst, på Stokkenvannet, det lille".

Så vet du det. Hvis du ska ud å gå på skøyter i helgen.

Pass deg for den gule isen.