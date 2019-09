De hadde forflyttet seg for helgen til Oslo. Ikke multikulturelle Oschlo, men Ossslå vest. Vest i vest, faktisk. Overgangen var stor for en rabbagast fra nordfylket med opphold midt i tjukkeste Hillevåg. Påfallende stor. For eksempel var det bare Høyre som sto på stand utenfor kjøpesenteret. De hadde for sikkerhets skyld stand både på høyre og på venstre side av inngangen.

Inne på det sobert møblerte kjøpesenteret møtte de et par i 50-årene. Han ulastelig antrukket i skjorte, mørkeblå blazer, matchende Hèrmes silkeskjerf som sin kone. Prikken over i-en? Krokodilleloafers fra Gucci.

Hun med eksklusivt tilfeldige blonde striper, så mange diamanter på hånden at hun knapt klarte å holde håndvesken verdt en månedslønn og vel så det. De så ut som en parodi på seg selv. Som Preben fra Egenes sin særdeles velhavende fetter.

Hun klarte ikke å la være å se på dem. «De er så.... skinnende», hvisket hun til seg selv, i det paret forsvant inn mellom silkeduskpyntede velurputer, egyptisk bomull og kashmirpledd i møbelbutikken de selv nettopp hadde fnist av på vei forbi. «Ser ut som Fru Trumps våte drøm. Hvem kjøper vel pyntepute til 1600 kroner», hadde hun mumlet i det hun passerte.

Like borte i gangen vandret Linus Maximillian og Juliane Elisabeth pent på geledd i sine mørkeblå Ralph Lauren-skjorter og hvite bukser. Ingen rulling i plenene og grønske på knærne der i bygda. Bak gikk far i Barbour-jakke og mor i påtatt utilfeldig bohemvintage. De nikket høflig og veloppdragent til den eneste som ikke var kritthvit på hele senteret, den filippinske aupairen som fulgte sin protesjé.

Det var som å komme inn i en parallell virkelighet. Stepford wives-aktig. Heldigvis brast illusjonen med en gang de kom ut. Hun kikket ned på barna. De galopperte frydefullt rundt bak de snorrette bedene, før de klatret opp i en kunstintallasjon og dinglet etter beina. De hadde allerede grønske både foran og bak. Hun smilte. Du kan ta ungen ut av Hillevåg, men ikke Hillevåg ut av ungen.