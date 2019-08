Det finnes mye viktig i verden. Venner og familie og Viking og kampen mot ananas på pizza, for eksempel. Miljø er viktig, og fattigdom og i hvilken grad folk på Hundvåg skal betale i bommen på føremiddagen eller på ittemiddagen. Men viktigst av alt er tross alt å få ut takkekortene etter konfirmasjonen.

Vi hadde konfirmasjon 12. mai i år. Daglig leder begynte å snakke om at «ME MÅ FÅ DELT UT TAKKEKORTENE» allerede fjerde.

Ikke 4. mai, men det året konfirmanten gikk i fjerde. Da vi første gang regnet oss fram til at 2019 vår et konfirmasjonsår, sa hun: «Å, du? Me MÅ få ud di takkekortene».

Jeg har regnet på det, og denne første bekymringen for takkekort kom cirka 1500 dager før konfirmasjonen. Det ble ikke den siste.

Julen 2014, da vi satt til kness i pinnakjød og delfiakake, lente hun seg over til meg og sa «du, bør me ta bilde te takkekortene før selve konfirmasjonen, sånn at me får di tidligt ud?»

Sommeren 2015, på et hotell i Kreta, der jeg sto til kness i solkrem og gyros, kom følgende spørsmål: «Bør me kjøba frimerker nå, tror du, sånn at me får ud takkekortene fort?»

Det var rett før jeg måtte ned til Kostas i strandbaren og rekvirere 100 frimerker, alt for å få ud takkekortene tidligt.

Etter en romantisk aften i heimen våren 2016, snudde hun seg mot meg, blunket og sa: «Håbe du e liga raske med takkekortene».

En natt utpå høsten samme år, da jeg sov min aller dypeste søvn, i et marakkels av snorking og en drøm der Tommy Høiland scoret åtte mål mot Rosenborg, bråvåknet jeg av at Daglig Leder plutselig satte i opp sengen, vill i blikket og svett i håret. Jeg trodde hun hadde fått et hjerteinfarkt, men forklaringen? «Eg drømte at me glømte å få ud takkekortene».

I et bryllup i 2017, da bruden kom opp kirkegulvet, hvisket hun i øret mitt: «For ein kjole! Får meg te å tenka på at me må få ordna me di takkekortene, for di må ud fort».

Nå, snart fem måneder etter konfirmasjonen, må vi muligens snart få ut de takkekortene?