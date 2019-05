Skjebnens dunkle irrganger

Aller verst er opplevelsen av å vokse opp i et diktatur der folk ikke får lov til å kjøre hvor de vil. Bompengene som er innført av elitene for å holde massene nede, er et voldsomt overgrep det knapt finnes noen parallell til i historien.

Men det finnes eksempler.

Nazi-Tyskland:

Alt gikk helt fint i Nazi-Tyskland etter at Adolf Hitler var kommet til makten. Økonomien og kulturlivet blomstret. De hadde så mange bøker at de kunne brenne dem for løye. På de fleste arbeidsplassene spiste de kake hver dag. Barmfagre kvinner med lyse fletter danset gjennom gatene med skummende ølseidler hele tiden. Men så trengte Hitler penger til krigen. Derfor innførte han bompenger for å finansiere overfallet på Polen. Tyskere flest syntes det var greit å dukke de obsternasige polakkene litt, men bompenger kunne de ikke tolerere.

Derfor samlet de seg i gettoer og begynte å kaste stein på de ellers elskverdige SS-soldatene. Siden Hitler var kunstner og tilhørte den kulturelle eliten, fnyste han i hitlerbarten og sendte bom-motstanderne i konsentrasjonsleir.

Sovjetunionen:

Stalin var en ydmyk og øm leder. Folket elsket ham. Alle i Sovjetunionen var kliss like og de drakk vodka hele dagen. Det kommunistiske idealsamfunnet fløt av melk og honning. Alle hadde privatbil og kjørte hvor de ville. Leningrad i dag. Stalingrad i morgen. Børsene gikk oppover hele tiden og det var rødbeter og agurker til alle. Livet var en fest.

Men så angrep Hitler for å skaffe korn til de kakesultne bom-motstanderne i Nazi-Tyskland. Nå ble den hjertegode Stalin tvunget til å innføre bompenger i Sovjetunionen for å skaffe penger til forsvaret. Dette falt befolkningen tungt for brystet. Alle demokratiske kanaler ble tatt i bruk for å protestere mot bompengene, men Stalin svarte med å sende bom-motstanderne til Sibir.

Slik går det i land som innfører bompenger.