Nei da, vi skal ikke klage. På ingen måte. Hos oss er det harmonisk og fint. Alle er enige om alt, alle er glade og fornøyde og det største problemet vi har er en uenighet om dyr.

Ungene har veldig lyst på kjæledyr. I fjor døde hunden vår, Ruffen. Selv om det var en oppdikta hund, synes ungene det var trist. Vi snakket jo mye om Ruffen, og selv om han ikke fantes på ordentlig, var han - i teorien, men ikke i praksis - et kjært medlem av familien. Omtrent som penger til overs på slutten av måneden. Etter å ha talt opp antall hybelkaniner, antall omganger med lus og den pågående borgerkrigen mot maur på badet, fant vi ut at vi ikke ville ha flere dyr i huset. Vi voksne prøver å spøke litt og si at ”vi skal få oss en labrador når dere flytter ut”. Halvparten av familien synes det er morsomt, og det er ikke ungene, for å si det sånn.

Så trodde vi dette dyreproblemet var løst, for vi hadde museinvasjon på hytta i høst. Hele kjøkkenskapene og alle luftekanalene var stappfulle av mus, men det var liksom ikke godt nok. ”Vi kan ikke gå tur med mus”, sa ungene, og uansett hvor mange ganger pappa gikk ut og inn med daue mus fra musefellene, sto de på sitt.

”Vi får se når vi kommer hjem”, sa vi, for å utsette problemet. Mulig det var dårlig karma, for da vi kom hjem fra hytta hadde vi fått mus hjemme også. Det eneste positive var at de hadde spist opp mesteparten av mauren, men de hadde spist opp madrasser, bunader, sofaer, dynene og isolasjonen i veggene også. Nok en gang måtte vi bruke en formue på musefeller, gift og allskens greier for å bli kvitt elendigheten. I den prosessen klarte vi å forgifte to av naboens katter – og en av ungene – men musene er her fremdeles, og nå har de fått selskap av det vi tror er en rotte. Det kan også være en jerv eller en bever noe i den duren. Vi har ikke sett den, men her om dagen hadde den spist opp en koffert og en gammel PC vi hadde liggende, så det er nok en viss størrelse på den rakkaren.

Vi har forresten fått mus i bilen også. Da vi leverte bilen på service, sa mekanikeren at bremsene var gode, men ”det er ingen direkte fordel for drivverket at det ligger så enormt med mus over alt”.

Finn E. Våga

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor gammel Vår Eldste har blitt. Hun tror selv hun er 18 år. Mamma vil helst at hun skal være 9, og pappa har ingen peiling. Hvis noen må vite det helt nøyaktig, er det lettest å sende henne en Snap.

13. november hadde vi en stor fest for henne hjemme, med venner og pizza og masse halloi. Da markerte vi at det var nøyaktig ett år siden hun ryddet rommet sist. Dette viste seg også å være 13-årsdagen hennes. Hun mener selv hun har et slags system der inne på rommet sitt. Mulig det, men sist uke fant vi en sovesofa vi har lett lenge etter der inne, pluss sykkelen til Vår Yngste og den naboungen vi forgifta med musegift, og som hadde vært borte siden høstferien. Og en god del mus, selvfølgelig. Det er forresten på rommet til Vår Eldste vi tror den rotta – eller jerven eller beveren – befinner seg.

Vår Eldste har også satt norgesrekord i antall taco-dager på rad. Per 12. desember har hun spist taco hver dag i 344 dager. For å variere kostholdet hender det at hun spiser nachos av og til. Vår Eldste er forresten ubegripelig flink på skolen, tatt i betraktning at hun har verdens teiteste foreldre. I høst begynte hun på KF skolen, altså Kristen Friskole. Det var en enorm nedtur å finne ut at dette med ”friskole” ikke betydde masse fri, men noe helt annet. På den positive siden kan Vår Eldste nå misjonsbefalingen og åtte av ti bud utenat på norsk, engelsk, tysk, urdu, spansk og swahili. Der første karakterene har hun også fått, og de er såpass gode at vi mistenker at lærerne på den kristne skolen er litt for opptatt av å følge ham, og litt for lite opptatt av å følge med. Det henger ikke helt på greip at hun skal være såpass smart når hun har så teite foreldre.

På rommet til Vår Yngste er det mer orden i sysakene. Hun vil imidlertid bygge ut rommet sitt for å få plass til en hest – en ekte hest – som hun ønsker seg til jul. ”Enten det, eller en lillesøster”, sier hun. Mamma og pappa var på romantisk tur til New York i høst, og der kunne det jo, under gitte forutsetninger, ha dukket opp en kommende lillesøster, men vi prioriterte restauranter og severdigheter. Dessuten var ikke hotellsengene så gode. Pappas litt friske forslag om «Let’s bring sexy back!» førte til at Daglig Leder lo så voldsomt at hun satte en neve nøtter fast i halsen og nesten ble kvalt.

Jonas Haarr Friestad

Hvis Vår Yngste ikke får en lillesøster – og det ser altså mørkt ut – ønsker hun seg en hest. Det har seg sånn at Daglig Leder er kolossalt allergisk mot de fleste dyr, inkludert hest. Bare snakk om dyr får henne til å ende opp i en pøl av snue, utslett og verbale «aaaaahhhrggg»-utbrudd. Litt samme lyd som Chewbacca i Star Wars. Vi ser heller ikke helt hvordan vi skal kunne holde oss med en hest i et litt trangbodd rekkehus med ni kvadratmeter plen.

Men alternativet er jo, på alle mulige måter, verre. Å få møblert inn en hest på kottet eller på badet framstår, i alle fall i perioder, som en overkommelig oppgave når alternativet er...vel, punkt to på denne ønskelista. Resultatet av denne dragkampen er at vi om ikke lenge kommer til å være i markedet for en rekkehusvennlig, pottetrent hest som kan trives på et kott i et byggefelt med et samlet uteareal på ni kvadrat. Daglig Leder nå har et fast søk på Finn.no på «brukt hest + Rogaland». Dette topper søkestatistikken vår på nettet sammen med Vår Eldstes faste googlesøk ”flytte ut + alder”, mitt eget ”hvordan fange kolossalt mange mus med minimal innsats” og Vår Yngstes ”Marcus & Martinus + hest + lillesøster”.

Vår Yngste har en million venninner, og hun tar stort sett alle med seg hjem hver dag. Rekorden er 14 ekstra til middag. Vår Eldste laget forresten middag til alle. Det ble taco. Det går mye i taco. Vi ble nettopp formelt invitert til den meksikanske ambassaden å få meksikanske pass hele gjengen. Og siden Vår Eldste kan misjonsbefalingen på spansk, vurderer vi en tur til Mexico snart.

Vår Yngste har forresten begynt i kor og er, i likhet med Taco...unnskyld, i likhet med Vår Eldste, veldig god til å synge. Favorittsangen til Vår Yngste er ”Lillesøster” av Finn Kalvig. Vår Eldste liker best ”My dad’s gone crazy” av Eminem.

Vår Yngste spiller fotball og går på dans, i tillegg til koret. Vår Eldste har gitt seg på fotballen. Det er travelt på ungdomsskolen. Dessuten satser hun nesten fulltid på Snapchat.

Daglig Leder har fremdeles mye vondt i hodet, og det er ikke bare når far nevner dette med en lillesøster på ønskelista til Vår Yngste (eventuelt en hest, da, og det kan jo fort være en hest eller to på rommet til Vår Eldste for alt vi vet). Det humper og går, men det er noe drid. Hun fikk i alle fall sertifikatet tilbake i vår, etter at legen tok beslag på det en periode. Kjøretillatelsen feiret hun med å krasje bilen. Fordelen med det var et vi fikk tatt livet av et par mus som hadde bosatt seg i den høyre bakskjermen. Før hun fikk lappen tilbake, pleide far å si, for å lage god stemning på soverommet, at ”bare vi har sertifikatet og helsa, så...”. Det blir nok hest på Vår Yngste til jul, for å si det sånn, ikke noen lillesøster.

Daglig Leder hekler og strikker mye når hun ikke pedagogerer på den videregående skolen. Det hekles ikke babyklær - eller utstyr til hest - men stort sett alt annet. Særlig på hytta går det mye i hekling. Selve mesterverket var et nydelig nett i lilla og oransje som ble brukt til å frakte daue mus ut av hytta. Vi hadde det mye moro med det, særlig etter at vi skrev om ”Musevisa”:

Når nettene blir lange og musa kommer inn

Da finner Daglig Leder no’ i hekleposen sin

Hvis ingen går i fella men passer seg for den

Da blir det et marakkels å få hytta fin igjen.

Ungene tok seg av ”heisann og hoppsann og fallerallera!”.

Vi må seriøst få oss tv på hytta snart.

Kent Skibstad

Ja, ja, det har skjedd mye positivt og. I år har vi ikke hatt oversvømmelse i kjelleren eller fukt på badet. Lynet har heller ikke slått ned i huset vårt, men det er ennå noen dager igjen av året. Vi ser også veldig positivt på at tannreguleringen til Vår Eldste kom på litt under 50.000 kroner. ”Det kunne vært verre”, sa vi til muntert til tannlegen, som ristet på hodet og sa ”nei, det kunne det ikke vært, men dette blir en finfin Syden-tur for meg”. Da slipper i alle fall vi å reise til Syden, noe som jo bare er heft og ugreit. Vi er jo ikke så glade i varme, noe som passer godt etter at musene spiste opp stort sett alt av isolasjon i huset. Vi får holde oss på hytta og slåss mot musene. Det blir sikkert artig det.

Årets absolutte høydepunkt var da vi kunne gå til Coop Obs og cashe inn medlemsbonusen. Da gikk vi fullstendig bananas i butikken og kom ut med taco for småpene 308 kroner. Det var en flott dag for hele familien. Et kraftig pluss er det også at far ikke har fått sparken i Aftenbladet – ennå. ”Jeg fatter ikke”, sier Vår Eldste ofte, ”at de har sagt opp mange folk, og så får du jobber der fremdeles”. Mange av de som leser det rælet som blir skrevet i avisen er helt på linje med Vår Eldste i dette spørsmålet. Far i huset kan nok mer om mus enn om å lage avis, ”men det skal jo ikke så mye til”, pleier ungene å si.

Som dere forstå er det plenty å glede seg over. Neste år blir sikkert enda bedre.

Til slutt vil vi gjerne dele Vår Eldstes oppskrift på verdens beste taco.

Lefser

Kjøttdeig

Ost

Rømme

Salsa

Ingen foreldre

God jul, godt nyttår og lykke til.