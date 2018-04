Rundt halvparten av verdens befolkning lever fortsatt i demokratier. Men de siste 14 årene har antallet mennesker som lever under én eller annen form for diktatur økt med over en milliard. Om utviklingen fortsetter, vil vi som lever i demokratiske samfunn snart være i mindretall, og kanskje er vi det allerede.

Reportasjen var basert på Transformation Index fra den tyske stiftelsen Bertelsmann Stiftung. Stiftelsen følger utviklingen i 129 land, men er ikke alene om å måle diktaturets fremmarsj.

Å kvantifisere demokrati

Jeg følger denne utviklingen gjennom USA-baserte Freedom House. De er vanligvis gode til å kvantifisere demokrati, og holder seg vanligvis med noe mer konservative estimater enn Bertelsmann Stiftung. Ifølge Freedom House sin rapport for 2018 lever 45 prosent av verdens befolkning i frie land, mens 30 prosent bor i delvis frie land og 25 prosent holder til i ufrie land.

I den grad vi kan snakke om en global trend, kommer Freedom House til samme konklusjon som Bertelsmann Stiftung: Demokratiet sliter i motbakke. Verdier som frie, rettferdige valg, minoritetsrettigheter og ytringsfrihet er på retur.

I sin årsrapport skriver Freedom House at 71 land går tilbake på deres måling og at bare 35 går fram. Utviklingen går med andre ord i feil retning. Ikke bare det: Etter at Freedom House begynte å måle demokrati i 2006, har det aldri vært et dårligere år enn 2017.

Angriper liberale verdier

Det er som om diktatorer - eller i hvert fall autokrater - er i ferd med å foreta et angrep på de liberale verdiene moderne, demokratiske samfunn er basert på. I noen tilfeller har de til og med velgerne bak seg.

Vi skal passe oss for å ta friheten og demokratiet for gitt.

Vi skal passe oss for å ta friheten og demokratiet for gitt.

Demokratier som så ut til å gå i en riktig retning for bare ti år siden, er nå i ferd med å forvitre. Ungarn og Tyrkia er eksempler på denne utviklingen, men tendensene mot populisme ulmer under overflaten flere steder. Høyreorienterte krefter har gjort gode valg i Frankrike, Nederland, Tyskland og Østerrike i det siste, og til høsten er det valg i Sverige.

Samtidig er Storbritannia på vei ut av EU, Donald Trump er president i USA og Putin gjorde et brakvalg i Russland etter å ha stengt den seriøse opposisjonen ute.

Mest demokrati i 2007

Freedom House opererer med tre nivåer: Frie land, delvis frie land og ufrie land. Her kan noen eksempler være på sin plass. Russland og Tyrkia regnes som ufrie land, mens Ungarn regnes som et fritt land. Ukraina og Mexico regnes som delvis frie land. Norge er et stjerne-eksempel på et fritt land.

Slik Freedom House regner, ligger demokratiet litt bedre an nå, enn det gjorde i 1997. Toppen ble nådd i 2007 da over halvparten av innbyggerne på kloden levde i demokratiske samfunn. På den tiden var verden relativt unipolar. USA var den eneste reelle stormakten og brukte sin innflytelse blant annet på å fremme demokratiske verdier verden over, rett som det var gjennom tvang, ironisk nok.

Barack Obama videreførte ideelt sett samme aktive utenrikspolitikk som forgjengeren George W. Bush, men oppnådde aldri samme internasjonale innflytelse, om vi skal legge Freedom House sine målinger til grunn.

At Donald Trump har tatt sete i Det Hvite Hus, er ifølge denne målingen en katastrofe for demokratiet på verdensbasis. Trump legger seg på en isolasjonistisk og proteksjonistisk linje og legger dermed til rette for at autoritære regimer får større spillerom.

USA rykker ned

Så har også Trump-administrasjonen flere fellestrekk med regimene i mer autoritære stater. Presidenten har ansatt familiemedlemmer i sentrale posisjoner, nekter å underlegge seg økonomisk innsyn og er en av landets høyest profilerte forretningsmenn. At presidenten i tillegg forfølger den frie pressen, gjør ikke saken bedre. USA er i fritt fall på Freedom House-rangeringen og er ikke lenger i eliteserien med land som Norge, Canada og Tyskland. USA har rykket ned til samme nivå som Romania og Argentina. Det betyr ikke at demokratiet i USA er truet, bare at det har sett bedre dager.

De mest demokratiske landene i verden, er gjerne også blant de rikeste. Det er samfunn som oppfordrer til åpenhet, nytenking og som omfavner liberale verdier. Frie valg, ytringsfrihet og et uavhengig rettsvesen er grunnsteinene i ethvert samfunn som med rette kaller seg et demokrati.

Vi må passe på at vi vedlikeholder grunnsteinene. Det er dem hele byggverket hviler på.