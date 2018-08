Det e jo de selv så har satt seg i den ulokksalige situasjonen, så gjørr atte de bor ude i hottiheiti. For det atte, hvisomatte de bare hadde fått seg et ordentlig arbeide, så konne de jo tjent seg masse penger å bodd her på Egenes, så e innfor ringen, å da e det jo ikke noe problem.

Gå an.

Alltid ska de fattiglemmene syde over atte de e så fattige.

Hva gir du meg?

De har jo valgt det selv.

Men, der finnes heldigvis større problemer i verden. Von Winckelhumpen, for eksempel, har fått en leie hudlidelse. Ja, an va innom i haven her en kveld så an hadde vert nede å tisst ved Stokkenvannet, det lille, sammen med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å da så an ikke ud.

Je sadd jo onder hengebjerken med en liden jinn je, udkavte så je va, efter å ha fått polakkene våre til å udføre hardt havearbeid. Han sa det så det va, atte an først hadde tenkt atte det konne ver noe elveblest eller noe fra en giftige plante, der e jo så mye løye så vokse å gror i denne varme sommeren, men på akottmodtaget konne de ikke se atte det skolle ver et sånnet algirsk udslett.

Da va det atte von Winckelhumpen måtte innse atte alkohol ikke e godt for skinnet. Du kan rett å slett ble stygge i fjeset av det.

«Åsså je så nesten bare drikke portvin», sa von Winckelhumpen stille. «Åsså det så nesten e alkoholfritt», la an til.

Så nå e an på vannvognen. Jaffal til udslettene har gitt seg. Så je sa det til an: «Je konne jo bydd deg på noe alkoholfritt, men je vet ikke hva det skolle vert», sa je.

For å montre an opp litt skjød je inn det atte an jaffal ikke behøve å engste seg for bomringen, å att an ska ble nødde til å betale for å kjøre å bade på Gamlingen, for an har jo sånnen Teslen-bil så går på batteri.

Det konne de jo bare kjøpt seg, forresten, de fattige og. Så hadde de sloppe å betale for den ringen.

Helledossen, allså. Je bler helt altererte av å tenke på de.

Je må nesten ha en liden jinn til.