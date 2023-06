FRIhet med ansvar!

KOMMENTAR: Kjære Emilie Eie, det korte svaret er: Ja! Alle meninger kan og bør luftes, men ytringsfriheten trenger uenighetsfellesskapet for at ytringskulturen skal kunne være raus og imøtekommende.

Jan Inge Reilstad.

Jan Inge Reilstad Festivalsjef, Wonderful World 2023

Kopier lenke

Kopier lenke

Dette er et svar på et annet debattinnlegg. Les kommentaren til Emilie Eie her.

Dette for at den store samtalen skal kunne finne sted i alle lag i samfunnet, og dermed legge til rette for det viktigste av alt – et fungerende demokrati på gateplan mellom medborgerne mellom de politiske valgene hvert fjerde år.

Kansellering og selvkansellering er de gode intensjonene som brolegger veien til ytringshelvete, hvor det er ekkokammer mot ekkokammer. Og kommer i vår tid på toppen av den nye offentligheten, fragmentert og polarisert av sosiale medier, og med svakere redaktørstyrte medier som henger seg på den sosiale medielogikken med hatefulle kommentarfelt og insane klikkorientering, og som i Dagbladets tilfelle styrer mot å bli rene «pornoblad».

Jeg skrev en kronikk i forkant av Wonderful World-festivalen om hvor mye vanskeligere det var å få til ett spesielt arrangement, om «Kjønn og nye virkelighetsbeskrivelser», enn de 99 andre. Her påpekte jeg også at FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold valgte å glimre med sitt fravær, og at det neppe er veien å gå om man skal representere transpersoner i en tid hvor temaet er brennbart og åpenbart trenger offentlig samtale og utlufting. Jeg ble advart mot å skrive kronikken.

Siden er jeg kalt det meste, blitt fremstilt både som anti-trans og anti-TERF, fremstilt som øldrikkende mannemann, hensynsløs oppvigler, selvgod festivalsjef med mitt eget mobile ekkokammer, i de mest konspirative utlegningene til og med del av et lokalt maktapparat. Det er spesielt å bli nevnt i samme åndedrag som Putin og den konservative gjengen der ute i land som dessverre for dem ikke er kommet så langt som oss. Siden jeg er Bowie-generasjon og del av den skeive frigjøringskampen på 1970-tallet, synes jeg kommentaren om at Bowie snur seg i grava på grunn av meg, var den aller morsomste. For det er selvsagt både til å le og gråte av.

Opplevelsen fra programmeringen og min påstand om mangel på ytringskultur i feltet er i ettertid utvilsomt bekreftet. Noe av det mer forstemmende i kommentarraseriet er å oppdage at det virker som dess høyere rang og tittel, dess svakere bidrag til offentligheten. Kjønnsnettverket på UiS vil jeg gjerne invitere til samtale eller utfordre dem til å lage en debatt sammen med oss om hvorfor det er så få kvinner som stiller opp i offentlige sammenhenger, «det er nesten tabu å snakke om», som Fritt ord-direktør Knut Olav Åmås påpekte i Khrono i mars i år.

En «forskningsredaktør» i en norsk nettavis har etter sin saus av en artikkel allerede måttet beklage overfor en annen omtalt person der, og artikkelen er siden fjernet fra nettet.

Natt & Dag tar likevel kaka for «hylende morsom» øye-for-øye-tann-for-tann-moral, når de etternominerer Anne Kalvig til årets mest idiotiske stemme i transdebatten ved konsekvent å kalle den kvinnelige professoren «han». Et «gøy» bunnmål for kul ungdom.

Jeg skulle ønske flere leste NOU 2022:2 om «Akademisk ytringsfrihet. God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag»? Anine Kierulfs utvalg lanserte her også de 10 ytringsvettreglene, som er et meget godt sted å starte, ikke bare for akademikere, men for alle slags folk som er opptatt av å skape en levende ytringskultur.

Emilie Eie skriver derimot et jordnært debattinnlegg som faktisk handler om det jeg ville bidra med i kronikken min, som også var en siste invitasjon til FRI om deltagelse. Hun avslutter sitt innlegg med å beskrive hvordan hun stod med tårer i øynene etter arrangementet, som hun mener uten respekt trykket ned en sårbar gruppe mennesker for litt ekstra publisitet. (Det skal sies at mange andre har meldt at de fikk mye ut av å være tilstede, selv uten bidrag fra FRI.)

Her er vi bare meget uenige. For min del var kronikken, som dette tilsvaret er det, en håndsrekning både til transpersoner og kritikere av rådende kjønnsidentitetstenkning, men ikke minst til et publikum som trenger å forstå hva dette handler om. Her siterer jeg gjerne fra Alex Iversens gode kronikk «J. K. Rowling og den nye intoleransen» som kom i etterkant av festivalen: «Denne debatten er vi tvunget til å kverne oss gjennom sammen, enten vi liker det eller ikke. Det finnes ingen snarveier eller nødutganger. De mest radikale aktivistene må derfor godta at mange mennesker ikke deler deres mest ytterliggående ideologiske overbevisninger – uten å stemple dem som onde mennesker med onde hensikter. De må overbevise, ikke kansellere. Der det ikke er mulig å oppnå enighet, må kompromisser søkes.» I uenighetsfellesskapet, sier jeg, igjen.

Eie mener festivalen ikke definerte grunnprinsippene for samtalen: Anerkjenner vi transpersoner eller ei? spør hun. Jeg deler svaret i to. Til det siste har jeg gjentatte ganger uttalt at «jeg tenker at transpersoner ikke bare fins, det fins mange av dem, har det vist seg, og organisasjonene som representerer dem bør ta større ansvar for saken deres enn det som har vært utvist her».

På det første tar jeg og festivalen kritikk. Vi har ikke vært flinke nok i kontaktarbeidet til å skape den plattformen som gjorde det mulig for alle å delta, men gudene skal vite at vi har jobbet mye for det. Det er ingen lett jobb, slik ytringskulturen har utviklet seg i dette feltet. Vi har fått erfaring og vil garantert kunne gjøre en bedre jobb i fremtiden. Om det blir noe mer. Jeg er ganske sikker på at omgivelsene mine i fortsettelsen vil være enda mindre interesserte i å prøve å skape uenighetsfellesskap i feltet. Jeg synes personlig det er viktig nok.

For KÅKÅ og Wonderful World er demokratiet først og fremst en fysisk størrelse, slik statsviter Ivan Krastev skrev i «Framtida er her nå» som kom under koronakrisen, om konsekvenser av at epidemien vedvarte og vi ikke kunne møtes fysisk: «Jeg kan ikke forestille meg at demokratiet vil overleve hvis vi ikke kan samles i grupper på mer enn 50 mennesker. Mister vi de hissige folkemengdene som fritt kan uttrykke sin misnøye og fremme sine krav i gatene... visker vi ut grensen mellom det liberale demokratiet og dets giftige dobbeltgjengere». Eller som Thomas Hylland Eriksen for lenge siden sa om det fysiske kafémøtet: De som du setter deg ned og drikker te eller øl med, de blir vanskelige å hate etterpå.

Krigsmetaforene bør ikke være så lette å bruke. Offerrollen er ikke bra for noe, og bærer demoniseringen av de andre som styggen på ryggen. Da legges det til rette for polarisering og fragmentering, for ekkokammer, og i dette tilfellet – for at FRI fortsetter å stille på sine egne arrangement og debatter hvor alt er rigget slik de tenker det bør være, mens feministiske kritikere av rådende kjønnsidentitetstenkning møter opp hos seg selv i egen organisasjonsfavn i WDI eller Sigerdriva.

Hva med å heve seg over?

Invitere på te?

Prøve å forstå?

Tørre uenighetsfellesskapet?

For de andre og ytringskulturen sin del.

Retorikken skiller som kjent midlene for å overbevise i tre hovedkategorier. Pathos og de patetiske virkemidlene som spiller på følelser anerkjennes som sterke på kort sikt, men fungerer på lang sikt best i lag med de andre, de står seg sjelden alene. Jeg tror at Emilie Eie og FRI bør legge mer vekt på ethos, sin egen etiske og ideologiske karakter og sammenhengskraften i egne stolte verdier, men også sammenhengskraften i de saklige og logiske argumentene (logos), som jo finnes. Uten å ta offerrollen. Uten å rakke ned på andre kjønns- og livssyn. Med humør. For mangfold og kjærlighet!

I etterkant av festivalen har tidsskriftet Samtiden kommet med et eget nummer om «Kjønn: Identitet og biologi». Dessverre glimrer også her FRI med sitt fravær, og bekrefter en tendens. Tidsskriftkonseptet er det samme som i festivalen vår, sidestilte artikler / innlegg som gir mange forskjellige perspektiv på tema. Jeg leste i helgen og kan anbefale andre å gjøre det samme.

Frihet gir ansvar. Som Alex Iversen skriver i sin artikkel: «Kansellering, trakassering og krav om blind underkastelse for en ideologi mange mennesker fremdeles opplever som dypt fremmedgjørende, bidrar i verste fall til å legge grunnlaget for et reaksjonært tilbakeslag». Dette påpekte jeg også i min kronikk. Synes FRI og Eie det er verdt å ta slik risiko?

Lederen i FRI Rogaland har sagt hun ikke angrer på at FRI ikke stilte under Wonderful World, men at FRI er villige til å stille til debatt i fremtiden. Vi får se hva vi får til. Jeg tar gjerne et møte ved høve! Kjønnsidentitet er en sak som til slutt angår alle, og som det er viktig å få til en verdig offentlig debatt og samtale om, til opplyst forståelse for folk flest. Lykke til!