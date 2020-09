– Hen? For noe tull

PODKAST: I ukens Aftenbla-bla diskuterer vi reiser til røde land og ikke minst bruken av «hen».

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Leif Tore Lindø Journalist

«Hen» kan erstatte «hun» og «han» i ordensreglene i Stavanger-skolen dersom flertallspartiene får det som de vil.

– Et utrolig dårlig forslag, mener Jan Zahl.

– «Han og «hun» gjenspeiler 99,9 prosent av alle mennesker. Hvis bruken av «han» og «hun» blir oppfattet som et overgrep mot 0,1 prosent, hva slags overgrep er det da å innføre noe som 99,9 prosent ikke kjenner seg igjen i.

Både kommentator Harald Birkevold og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt er mer åpne for at «hen» kan være et fornuftig pronomen å bruke.

– «Hen» er tipp topp, for det er veldig kronglete å skrive «han/hun», mener litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt om den språklige diskusjonen.

Zahl har også vært i København i bryllup til sin bror. Han sitter i karantene fordi han har vært i et rødt land. Men er et bryllup en nødvendig reise? Hva skal egentlig til for at vi skal kunne kalle noe en nødvendig reise? Kommentator Harald Birkevold mener folk må vurdere sin egen situasjon og risikoen der en eventuelt skal reise.

– Dersom myndighetene mener vi ikke skal reise noe sted, må de erklære unntakstilstand. Men foreløpig synes jeg det er greit at de opererer med anbefalinger, sier han.

Du får også høre et par røverhistorier fra bryllup, blant annet om hvordan den oscarvinnende filmregissøren Roman Polański på sett og vis deltok i bryllupet til Janne Stigen Drangsholt.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes og på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: