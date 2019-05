– Vi må måle opp alle gulrøttene sånn at vi ikke har sytten ulike lengder på gulrøttene til konfirmasjonen, for det er sånt folk legger merke til, nemlig!

– Nå er vi vel klare for konfirmasjon?

– Klare? KLARE? Vi må støvsuge inni medisinskapet, tørke støv på loftet, i garasjen og inni støvsugeren, vi må moppe innkjørselen, lage napoleonskake, cæsarsalat og Kjell Magne Bondevik-kringle, bilen må sandblåses, utemøblene må masseres, vi må skolde mandlene og hakke opp fire liter persille til potetene, som forresten må hentes hos bonden på Brimse, vi må måle opp alle gulrøttene sånn at vi ikke har sytten ulike lengder på gulrøtter, det er sånt folk legger merke til, nemlig, og vi må ta livet av kattene til naboen, bestille limousin, lage limonade og lempe trampolinen ut av hagen og ut på fellesområde, vi må spøte keeeepen til bunadene, sølvtøyet må hentes på renseri, brudeslør og hestehov må hentes hos blomsterdekoratøren, vi må bestille vann med mango- og kokelimonke-smak til 47 personer, vi må vaske gølvet, børi ved, sette opp fuggelbænd og pynte epletreet med nye epler, hente mormor på flyplassen, farmor på utedassen og oldemor på gamleheimen, legge lindukene i bløt, tørke lindukene, stryke lindukene, bytte ut lindukene, hente sand i Sahara, is på Nordpolen og hyre noen polakker til å lage bordkort i gull, røkelse og myrra, men ikke til onkel Sigve, for han er allergisk mot myrra, og dessuten må vi hente lyng, mose og et par reinsdyr til å pynte gavebordet med, og vi trenger 60 bord à 4 meter, for ellers passer ikke lindukene, som vi uansett ikke skal bruke, men da må vi bytte ut alt pynten, og jeg har ikke tid til en ny tur til Provance for å hente alpefiol, hvis det er det de heter, så det får du gjøre mens du skriver tale, sang og lager til noen leker og konkurranser, for det MÅ vi ha, for det er såt folk husker, og gardinene må bort, så du må få kjøpt de lamellene, og da kræsjer det med tapetet, og det er sånt folk legger merke til, så vi må pusse opp badet både oppe og nede, og vi må for all del ikke glemme å rense flagget og vimpelen, og det må gjøres før klokka ni på kvelden, ellers kommer det tekstmelding fra naboene som mener vi skjemmer bort hele gata, for det er sånt folk legger merke til, og hvis vi først skal få oss hund, så kan vi like godt få det nå, og da blir det fort en unge nummer tre også, kanskje tvillinger, og da trenger vi ny vogn, men hvor har de slag på barnevogner i mai, kanskje vi må ta det samtidig som vi kjører på IKEA og kjøper... tre av ALT, men der har de selvfølgelig ikke linduker, og det skal vi bare være glade for, for de skal uansett byttes ut, for det er sånt folk legger merke til, akkurat som den bildepresentasjonen og videoen vi må lage, for det må vi ha, ellers blir det ikke noen konfirmasjon!