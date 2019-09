Følgende samtale utspant seg via en chat en fredag ettermiddag mellom et levende menneske og en robot:

Robot: Hva gjelder din henvendelse?

Kunde: Jeg har fått en sms om utlevering av en vare jeg hentet for over en måned siden.

Robot: Dersom du har mottatt en sms eller mail som du synes virker falsk, ønsker vi at du tar kontakt med kundesenteret vårt.

Kunde: Den er ikke falsk. Den er fra deres nummer.

Robot: Dersom du har mottatt en sms eller mail som du synes virker falsk, ønsker vi at du tar kontakt med kundesenteret vårt.

Kunde: Du bare gjentar deg selv.

Robot: Et lite øyeblikk, så sjekker jeg ... Nå henger jeg ikke helt med. Jeg har forsøkt å søke på merke og kategori, men finner ingenting. Skal jeg sette over til et menneske?

Kunde: Et menneske ville vært helt topp.

Robot: Et lite øyeblikk, så sjekker jeg ... Nå henger jeg ikke helt med. Jeg har forsøkt å søke på merke og kategori, men finner ingenting. Skal jeg sette over til et menneske?

Kunde: Et menneske ville vært det aller, aller beste i denne situasjonen.

Robot: Trykk på knappen hvis du vil at jeg skal sette deg over til en av mine menneskelige kolleger:) Du vil da bli satt i kø på chatten, men kan fortsette å snakke med meg mens du venter. Skal jeg sette deg over til et menneske?

Kunde: Ja takk, svært gjerne. Du har en del å gå på.

Robot: Et lite øyeblikk, så sjekker jeg ... Nå henger jeg ikke helt med. Jeg har forsøkt å søke på merke og kategori, men finner ingenting. Skal jeg sette over til et menneske?

Kunde: Jaaaaaa.

Robot: Bra vi kan le litt!

Kunde: Godt en av oss kan le, iallfall.

Robot: Hva får du hvis du ypper på internett? Nettbank!

Kundeservice-kø: Alle agenter er for tiden opptatt og du får svar så fort det er din tur i køen. Jeg kan fortsatt svare på enkelte spørsmål om du ønsker det.

Robot: En agent har blitt med i samtalen.

Kunde: 007?

Svante: Hej!