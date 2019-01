Hun avviser å holde ny folkeavstemning om EU-medlemskapet og tror heller ikke en utsettelse av brexit er veien å gå.

Det siste har hun antakelig rett i. EUs øvrige medlemsland vil neppe gå med på å utsette Storbritannias farvel, med mindre det er en god grunn for det, med mindre det finnes en plan. Det ligger ikke noe på bordet nå som ligner på det.

Nye samtaler

I stedet fortsetter Theresa May på det hun er best til: Hun fører resultatløse samtaler med kreti og pleti. Antakelig vil hun prøve å slutte rekkene i eget parti, men det er heller ikke enkelt å få til. Det finnes konservative som er så overbevist om Storbritannias fortreffelighet, at de mener det ikke er nødvendig å ha noen brexit-avtale med EU - og det finnes konservative som er imot hele brexit, til tross for at 52 prosent av deltakerne i folkeavstemningen for to år siden valgte å stemme nei til EU.

Det var et overveldende flertall i Underhuset som stemte imot utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU sist uke. Siden den tid er det spekulert i om May ville justere kursen og styre mot en ny folkeavstemning, eller en utsettelse av brexit, som etter planen skal skje 29. mars.

Ti uker før Storbritannia skal ut av EU er det fortsatt planen Parlamentet stemte ned som ligger til grunn for landets framtidige forhold til Europa, men May inviterer til nye forhandlinger nå, i håp om å gjøre brexit-avtalen mer spiselig.

Etter min mening er utsettelse av brexit og en ny folkeavstemning den beste vei for regjeringen May. Da britiske velgere stemte for å gå ut av EU i 2016 visste de ikke hva konsekvensene kunne bli. Det var en dårlig forberedt folkeavstemning. Nå går det an å stemme over å forlate EU med brexit-avtalen i bunn - eller å bli i EU.

Blir det nyvalg?

Mays bekymring er at en ny folkeavstemning vil kunne undergrave tilliten til demokratiet. Men er det egentlig demokratiet hun er bekymret for? Ian Blackford som er gruppeleder i Underhuset for Det skotske nasjonalistpartiet, sa det slik under debatten mandag: - Vi kan kanskje ikke redde Storbritannia lenger, men vi kan redde Skottland.

For Theresa May handler det ikke minst om å redde Nord-Irland. En hard grense mellom republikken Irland og Storbritannia vil ikke bare være en ulykke for økonomien på den britiske delen av den grønne øya, det kan også få gamle glør til å blusse opp. Det kan få katastrofale følger.

Theresa May er så tydelig på at det er uaktuelt med en ny folkeavstemning, at man kan lure på om hun allerede planlegger et annet alternativ: Nyvalg til Parlamentet. Slik situasjonen er nå, kan det vise seg å være redningen for et konservativt parti som er iferd med å rive seg selv i to.