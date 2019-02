Det an komme for å gjør, e å lure osser alle sammen til å stemme på an. Men det må vi ikke gjør, for det atte han vil bare ta alle pengene våres. Å beste det e, så vågne vi opp en morgen å e med i Sovjetonionen, å alle vet jo hva så skjer da. Jo, da bler vi floksens sende til Sibir.

Nå har vi ikke pleid å ver så voldsomt plagte med kommonister her oppe på Egenes. Det drygeste de siste årene, må ver von Winckelhumpen så fikk seg drivhus å sånnen eletriske Teslen-bil, å begynte å fraternisere med Miljøpartiet De Galne, eller hva de nå kalle seg.

Men vi e ressorssterke å klare til å slå tilbage det så måtte komme. Hosk atte de fleste husene har noen polakker ansadde, å de e ikke akkorat kommonister, for å si det sånn. Å det e for det atte de vet hva det vil si å leve onder diktaturet. Så vi ska lave barrikader i gadene om vi må, å kommonistene kan bide seg i de røde nesene sine på atte vi ska få noen skikkelig flinke arkitekter til å tegne de og.

Selv har vi jo et ganske effent lager med tomme jinnflasker i kjelleren, så vi kan få polakkene våre til å lave sånne molotovcocktailer med. Der e nesten ikke måde på hvor mange slags cocktailer du kan lave, bare du har en flaske med jinn.

Å komme den kommonisten opp i gadene våres å prøve å ringe på dørene, for å lure folk til å stemme på an, så ska vi pillefanten roll an i tjere å dypp an i fjer, å jage an nedover i dompen der, helt til Sandnes-siden av Mosvannet.

Å je bler helt altererte av å tenke på dette.

Kan ikke de kommonistene bare holde seg borte i Sovjetonionen, der så de høre hjemme?

Gå an.

Je må bent frem sedde meg ned med en liden jinn.