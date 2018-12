En professor fra våre trakter har reagert på at alt maset om snø er diskriminerende mot oss vestlendinger. Hun har naturligvis helt rett, og dette har ødelagt mang en barndom på Tasta og i Verdalen. Men det stopper ikke der. I julesangene er det en rekke diskriminerende forhold, ikke bare mot oss vestlendinger, men mot en rekke grupper. La oss ta for oss et par eksempler:

«Så går vi rundt om en enebærbusk» - Vel, hva med oss som bruker gran, eller edelgran? Noen sverger til furu? Dette ensidige gnålet om enebærbusk må ta slutt! Her har også bomringmotstanderne i «Nok er Nok»-gruppa reagert, for de vil ikke gå rundt enebærbusken. De vil kjøre rundt en enebærbusk (dusk!), enebærbusk (dusk!), enebærbusk (dusk!), tidlig en mandags morgen.

«På låven sitter nissen med sin julegrøt». Vel, her har både advokater og laktoseallergikere reagert. Advokatene mener det er respektløst å sitte på loven, mens de laktoseskeptiske mener nissen kan få meget løs mage av den grøten.

«Det lyser i stille grender». Vel, her har folk fra storbyen reagert. Hvor er betongen og asfalten? Hvor er svevestøvet og kriminaliteten? Ikke alle bor i stille grender med tindrande ljos i kveld. Dessuten: «Der låg han med høy til pute». Javel? Det er et hån mot de allergiske og ekskluderer alle høy-allergikere fra å være Messias. Feigt!

I «Glade jul» synges det om at «engler daler ned i skjul». Hva med de englene som ikke lever i skjul? De som har stått åpent fram som engler? Her har det kommet kraftige reaksjoner fra engle-miljøet, blant annet fra prinsesse Märtha Louise.

Svært mange reagerer på «Når nettene blir lange», for her er det - typisk nok - musemor som må ta de tunge løftene. Hun - altså den undertrykte kvinnen - sverter tak og vegger, mens musefar - den sløkkasen - bare trekker fram en støvel uten tå. Musefar - patriarken - sier også at de skal danne ring, men er han med sjøl? Nei, ingenting tyder på det. Sånn kan vi ikke ha det i 2018.