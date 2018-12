An e jo både store å upraktiske. Å hvor skolle de ha an egentlig? Skolle de ha an i Langgaden? Eller på Hvadrat, kanskje?

Nei, gå an.

Spør du meg, så ska de bare ver glade til for atte de slippe.

Nå e det jo sånn, atte hvisomatte de flotte Prekestolen til Sandnes, så sedde det jo Sandnes på kartet. Je, for eksempel, je vet jo nesten ingenting om Sandnes, aent enn atte det e på den andre siden av Mosvannet et sted.

Så det e jo klart, atte når det komme til å sedde noe på et kart, så kan jo en sånnen prekestol ver gode å ha. For an hadde jo vist igjen.

Nå forstår je det sånn, atte Prekestolen ikke ska ver i Forsand heller, lenger, for det atte Forsand ska legges ned, akkorat så et aent Øst-Tyskland. Men i steden for å flotte hele Prekestolen til Strand, så flotte de heller Strand til Prekestolen. Det e nøyaktig så Mohammed å berget: Hvis ikke Prekestolen kan komme til Strand, så får Strand komme til Prekestolen. Sånn e det bare.

Hvordan de skolle flotte den prekestolen fra Lysefjorden å til Sandnes e fortsatt et mysteriom for meg, men de kan jo så mye løye, disse ingeniørene. Kanskje de skolle bruge en kjempestore heisekrane?

Nå i denne juletiden, så e der noen så har begynt å lave en drikk så de kalle for aquavitae-tonic, der de botte ud jinnen med aquavitae. Det skjønne je heller ikke vitsen med. For da e det jo ikke jinn mer, da e det noe aent.

Akkesom det med Sandnes å Forsand å Prekestolen. Hvisomatte de hadde tatt den prekestolen til Sandnes, så hadde de jo ikke hatt Prekestolen i Forsand lenger, å hva skolle Sandnes med Forsand da?

Det bler jo ikke det samme.

Nei, je tar meg en liden jinn je, mens je planlegge hvor vi ska ha juletreet i år.

Det bler nok samme plassen så alltid.

Akkesom med Prekestolen.