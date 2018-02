Han skulle begynne å trene igjen, og dermed komme skikkelig i forkant med Sommerkroppen 2018 (SK18). Han skulle lese alle bøkene i bokhylla. Han skulle gå turer i fjellet og rundt all slags vatn. Han hadde jo et halvt år på seg. Han kunne gjøre alt.

Nå hadde han bare seks dager igjen. Og hva hadde han gjort? Han hadde fått med seg denne 100-ugå på Sandnes den siste dagen. Maten var grei, den, og Sandnes var jo en vanvittig vakker by å vandre i – men en reise til lillebror i sør var ikke et mål han hadde blinket ut da han gikk inn for landing i september i fjor.

Ikke en eneste bok hadde han fått lest. Og Sommerkroppen lignet fortsatt på Julekroppen.

Til gjengjeld hadde han våknet ofte og tidlig. Han visste hvordan verden så ut klokken 04.18 om morgenen. Og han visste hvordan det var å våkne til regn hver eneste dag. Sola hadde han vel sett tre ganger siden september, to av dem den siste uka.

Han hadde gitt endene i Mosvatnet enorme mengder med brødskorper på disse månedene. Han kunne se endene stimle sammen flere hundre meter før han nådde det faste stedet. De kjente ham. Men han kjente ikke dem. Alle så like ut.

Han hadde skiftet en god del bleier, det var klart, og han hadde laget mat til det lille matvraket annenhver time, og plukket opp mat fra gulvet og tørket bord og stoler og hender og fjes og klær. Sånn hadde dagene gått. Bæremeisen som skulle brukes til å bestige den ene fjelltoppen etter den andre, hang fortsatt i garasjen.

Jo, så hadde han vært i åpen barnehage, som viste seg å være en såkalt dansebarnehage. Det føltes feil. Han var jo helt edru. Han rødmet fortsatt når han tenkte på det.

Om seks dager skulle han altså ut i arbeidslivet igjen. Han måtte få opplæring. De hadde lagt om systemet og alt. Kanskje han bare skulle holde seg hjemme heller. Han husket ikke inngangskoden engang.