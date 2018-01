Romantikk, takk

Ikke for å skryte eller noe, men vi er ganske romantiske hjemme hos oss, Daglig Leder og jeg. Det handler ikke nødvendigvis om de storslagne gestene, men om de små, hverdagslige episodene som gjør så mye.

Når hun bøyer seg mot meg i sengen, legger armen rundt meg, ser meg dypt inn i øynene og sier «seriøst, gidde du skru av lyset, eg prøve faktisk å sova her».

Når jeg ser at hun har satt seg i sofaen, krøpet under et godt pledd, tent stearinlys, kanskje laget seg en stor kopp kardemomme- og cyanid-te (litt usikker på sorten, men noe i den gata) og ser litt anspent ut i skuldrene. Da går jeg bort, stryker henne ømt over håret og minner om at vi må bære ned den hylleseksjonen som veier et tonn, og at det må gjøres før klokka seks, for da begynner dugnaden på fotballen.

Når vi to er helt alene i bilen, på vei hjem fra hytta, og jeg sier: «Duuuuuu, eg har et litt...ehhh...frekt forslag», og hun sier «åååå, herrliga...jo, jo, me kan jo...», og jeg svarer «dårr e så me kø gjønå Ålgård, eg tror me kjøre om Egersund».

Om kvelden, når hun har lagt seg under en varm dyne, og jeg endelig kommer inn på soverommet. Da ser hun på meg med et lurent blikk og sier «du må gå ud me båsdunken, eg tror det e den brune, ikkje vekk meg når du komme inn igjen».

Når ungene er ute av huset, det er fyr i peisen, vi har spist en god middag og hun lener seg over bordet, smiler og sier: «Duuuuu, nå e det ti minutt te du ska ver på foreldremøde, har du huska å kjøba kjeks?»

Nå hun, etter en lag dag på jobb, setter seg i godstolen og klager over vondt i beina. Da går jeg ut, finner fram oljen, går inn igjen og sier til henne: «Din tur å steiga kjyddeien, det står taco-krydder på benken».

Når vi nesten har sovnet under en varm dyne og hun stryker meg lett over armen, ser på meg og sier: «Du snårke altså så grassat at enten legge du deg ud på gangen, ellers komme eg te å holda igjen både monnen og nasen din te du slutte heilt å pusta».

Det er bare disse små tingene.