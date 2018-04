Ikke like alvorlig, selvsagt, men i prinsippet likt, tenkte han.

Han hadde utrolig nok sluppet unna influensaen som hadde ridd huset og tatt med seg kånå og hu eldsta i dragsuget.

Nå var det omgangssyken som hadde gjort sitt inntog. Han mellomste hadde gått ned for telling idet påsken startet og spydd ned halve hytta. Om natten, selvsagt.

De neste dagene hadde resten av forsamlingen holdt pusten. Det kunne jo umulig gå godt, hadde han tenkt. Noroviruset var kjent for sin kyniske og utspekulerte opptreden. Det var kjent for å komme ut bredt, samme hvilken vei det tok, utelukkende med ett mål for øye; å ta med seg flest mulig ned i dets illeluktende mørke.

Men dagene gikk, og det ble med han ene. Det var fantastisk. De hadde gjort alt rett. De hadde behandlet den syke som en spedalsk og innført strenge hygienelover. Det hadde virket. De hadde vunnet over noro.

No noro, no cry, sang de den ene kvelden.

Lite visste de da hva som snart skulle skje. Den påfølgende natten – alltid om natten – tok noro sitt neste offer. Den aller minste av dem.

Selvsagt tok noro den minste nå. For å vise makt. Dette offeret ville spy hvor som helst og når som helst, og uten forvarsel. Han visste at et effektivt smittevern ville bli umulig denne gangen. Han visste at dette kunne bety en endelig og storslagen seier for noro.

Han var klar for å gå ned med flagget mellom beina. Han kjente den ugne følelsen. Noro var i anmarsj. Han kjente det på seg. Men noro ville ikke gi seg ordentlig til kjenne midt på dagen, selvsagt. Så mye visste han. Det skulle skje i natt. Han visste at han plutselig ville våkne midt på natten med noro i halsen. Og det var med disse tankene at han gikk og hentet vaskebøtta før han la seg den kvelden.