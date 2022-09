Hva skjedde med verdiskapning?

Nye stemmer: I august ble det kjent at regjeringen setter ned et utvalg for å kaste kommersielle aktører ut av velferden.

Karoline Skjæveland er nestleder i Rogaland FpU. Hun mener regjeringens nye utvalg er feil vei å gå.

Karoline Skjæveland Nestleder, Rogaland FpU

Regjeringen klargjør nå ønsket å fjerne private aktører fra flere sektorer. Blant de sektorene som er nevnt ligger helse og eldreomsorg. Arbeiderpartiet begrunner dette med at offentlige penger skal brukes til velferd. Dette betyr at private ikke skal få støtte fra regjeringen og må stå selvstendig. Dette for å unngå at privatpersoner skal tjene penger på tjenestene sine. Regjeringen har problemer med å se er at dette vil føre til mindre velferd og dårligere tilbud for folk flest.

Fremskrittspartiet stiller seg kritiske til dette forslaget fordi vi ønsker konkurranse.

Vil likestille offentlig og privat

Når vi konkurranseutsetter ulike sektorer i samfunnet fører det til at forbrukere får et mye bedre tilbud. Køer blir kortere og det blir billigere priser. Det er derfor FpU ønsker å likestille offentlig og privat. Dette vil føre til at alle vil ha mulighet til å velge mellom offentlig og privat uten å trenge å tenke på lommeboken. Samtidig vil aktørene konkurrere om forbrukerne og ikke omvendt.

I regjering sørget Frp for å kutte helsekøene betraktelig. Nå som Ap-regjeringen fjerner både fritt behandlingsvalg, og vil ha private aktører ut av velferden, kommer helsekøene til å bli historisk lange. Folk kommer ikke til å få den hjelpen de trenger fordi de må vente altfor lenge i helsekø uten å ha mulighet til å dra andre plasser fordi da blir det altfor dyrt. Nordmenn skal ikke være nødt til å ruinere egen økonomi for å få hjelpen de trenger eller dø i en kø.