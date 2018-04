De kvinnelig anlagte i min familie har et utpreget praktisk trekk ved seg, det er konklusjonen etter å ha observert 4 generasjoner i direkte linje gjennom en årrekke, den ene dog noe inhabilt. Ikke minst blir veskene deres mindre ettersom generasjonene har gått. Eldste ledd i linja slepte alltid med seg ei taske på størrelse med en liten kalv, og fikk nervøse rykninger om hun ikke visste eksakt hvor nevnte taske befant seg. Ledd to dro ofte med et fullt handlenett med plagg i tillegg til taske bare minimalt mindre enn det ledd ett pleide å dra rundt på, selv om turen bare gikk rundt hjørnet.

Ledd tre velger mer praktiske, om enn ikke alltid like varige, bærevarianter. Som papirposer (gjenbruk), lommer (praktisk, ettersom man sjelden forlater buksene på caféstolen).

Ledd fire tar det litt videre, og skyr ikke tilbake for å bruke jakkehetter, innside av bukseoppbretter, sko eller caps.

Men felles for alle er en tilsynelatende grenseløs tro på at ingen rundt dem er i stand til å ta vare på seg selv.

Ledd fire poengterte dette da ledd tre ryddet etter barnehagehenting. Fangsten fra barnet kunne samles i en stor haug på gulvet og inkluderte blant annet en halvkilos stein funnet i hetten (Fordi den var fin, og så vet man aldri når man får bruk for en stein), fem leppepomader ("Ikke alle liker samme smak"), en pinne ("glemmer man nøkkelen, kan man smi pinnen om til nøkkel"), og ikke minst flere plaster. Ledd tre spurte om det kanskje holdt med ett plaster, og forklarte at plaster er ment å være sterile, og derfor er best inne i pakken.

"Ja, men dette er tilfelleplaster", poengterte barnet. "Det som du må ha pakket ut av pakningen, sånn i tilfelle noen trenger å bruke det skikkelig raskt." Ledd tre lo, men gikk så i seg selv. Et raskt søk viste at vesken inneholdt hygiene- og helseprodukter både unisex og enkjønnsrettet, samt solkrem, sterilt øyevann, blyanter, tyggis, hostedrops, tørkepapir, nødproviant og annet tjafs i mengder store nok til å holde et helt symfonikor flytende.

Du vet. Sånn i tilfelle. Hun hadde visst tilfelleplaster hun også.