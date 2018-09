Politisk kaos etter valget i Sverige

Jimmie Åkessons og Sverigedemokraternas sterke valgresultat er mildest talt et signal om at den liberale innvandringspolitikken ikke har vært forankret i folket.

Et noe vingestekket sosialdemokratisk parti vil likevel kunne danne regjering igjen, men er mer avhengig av de rødgrønne alliansepartnerne enn tidligere. Det kan gi større innflytelse til Vänsterpartiet og Miljöpartiet. Samtidig kan det vanskeliggjøre forhandlinger og et eventuelt budsjettsamarbeid med ett eller flere partier i den borgerlige Alliansen. Det er tross alt ikke flertall for verken de rød-grønne eller de borgerlige, ifølge valgdagsmålingen som ble lagt ut 20.00 søndag kveld.

Tiden ute for blokkene

Tiden med to store blokker - en rød og en blå som strides seg i mellom, kan være over med Sverigedemokraternas vekst. Den nye parlamentariske situasjonen vanskeliggjør at en av de to blokkene tar ansvar for å styre landet, men kan også tvinge fram nye konstellasjoner.

Statsminister Stefan Løfven har regjert i fire år med passiv støtte fra den borgerlige Alliansen. Den svenske konsensusorienteringen har tradisjonelt garantert solid forankring i Riksdagen for regjeringens politikk, hvilket forsåvidt er klippet ut av parlamentarismens ABC. Men den nye, polariserte politiske hverdagen i Sverige utfordrer denne tradisjonen.

Poenget med blokker som består av flere partier er å oppnå et flertall. I Sverige har ingen av blokkene flertall. Tiden er inne for å spørre om de fortsatt har noen relevans.

Politisk kaos

41 prosent av velgerne har byttet parti siden valget i 2014. 38 prosent av velgerne har gjort sitt partivalg i løpet av den siste uken. Det er rekordmange og kan bety at ideologi og partitilhørighet spiller en mindre rolle enn før.

I Sverige er det en ny situasjon at mange velgere har stemt imot en utvikling de er misfornøyd med - i stedet for å stemme for en bedre framtid.

Det som kommer til å skje de nærmeste dagene, er at statsminister Stefan Løfven kommer til å føre samtaler med andre partiledere for å prøve å bygge et parlamentarisk grunnlag for å regjere videre. Hvis det lykkes, vil han tidligst kunne presentere en ny regjering i slutten av september.

Muligheten for Ulf Kristersson å danne en borgerlig regjering er mindre, men han kan gamble på sak-til-sak-støtte fra Sverigedemokraterna om han tør. I så fall havner Jimmie Åkesson og hans parti på vippen. Det vil være en ønskesituasjon for Sverigedemokraterna.

