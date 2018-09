DRØSET: Til byens befolkning, fra politisk hold:

Det er litt forvirring rundt bomringene nå. Derfor kan det være greit med en liten forklaring, for det hele er ganske enkelt:

1. oktober kommer bomringene, med mindre samferdselsministeren åpner for å utsette dem, noe han allerede har gjort, men som er avvist av ordførerne i to av tre kommuner, men ikke den siste. Dersom Sandnes åpner for å utsette rushtidsavgiften, noe det er mindretall mot å være for, må samferdselsdepartementet vurdere om de to siste kommunene kan starte opp med bompenger innen den utsatte fristen, som det er flertall mot, men ikke vedtak for.

Det som er helt sikkert er at det kan komme til å komme en uttalelse fra de kommunene som er for å være mot ikke selve bomringen, men vedtaket om å innføre rushtidsavgiften fra den dagen samferdselsministeren - i brevs form - orienterte om at det IKKE var departementets intensjon å vedta en utsettelse, snarere tvert imot. Det gir naturligvis fylkestinget en åpning inn mot Vegvesenet om å ta en omkamp om selve plasseringen av bomringen, men ikke takster, utforming eller oppstartstidspunkt, unntatt i de kommunene som ikke vil, kan eller har utsatt vedtaket til etter innstillingen fra fylket.

Når det gjelder elbiler skal disse betale i bomringen fra og med 1. oktober, men ikke med en gang, først etter at de enkelte kommunene har vedtatt takstene, bortsett fra rushtidsavgiften, som bestemmes av samferdselsministeren, en avgjørelse han har overlatt til fylkene. Elbilene skal derfor betale bompenger, uten å betale bompengesatsen, fra den datoen som senere blir bestemt av den enkelte kommunen, etter fylket har sagt sitt, noe som skjer etter at samferdselsdepartementet har avgjort om samferdselsministeren skal avgjøre i hvilken grad han - og ikke fylkeskommunen - kan avgjøre om det er kommunene som avgjør saken, eller ikke. Sånn blir det, med 100 prosents sikkerhet, så sant det ikke blir sånn, eventuelt hvis noen måtte finne på å ombestemme seg. Garantert.

Er det noen spørsmål?

