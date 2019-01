Aftenbladet vil moderere nettdebatten tøffere

Aftenbladet gjør et lite grep, men som vi tror kan ha en effekt. Vi kommer til å moderere, i de aller fleste tilfeller fjerne, innlegg som ikke gir saken eller debatten verdi. Dette i et forsøk på å heve standarden på innleggene.

Rett og slett kreve mer av dere som skriver. Det nytter for eksempel ikke å ha en dialog med enkeltpersoner, eller komme med korte, ubegrunnede setninger. Vi må utfordre dere på mer, og håper det gir alle leserne våre mer verdi.

Under følger de reglene vi har satt for nettdebatten vår. Vi har for øvrig ikke kapasitet til å svare eller begrunne avslag eller moderering. Aftenbladet er en redaktørstyrt avis, og det følger både ansvar og regler med det.

Aftenbladet ønsker en saklig og engasjerende debatt. Vi modererer debatten vår fortløpende, og sletter innlegg som bryter retningslinjene våre.

Retningslinjer:

1. Fullt navn: I en saklig og engasjert meningsbrytning er det selvsagt at man presenterer seg for andre debattanter. Bruk ditt fulle navn. Falske eller ufullstendige navn vil bli slettet. Deltakere som forsøker å stjele andres identitet eller på annen måte gi seg ut for å være andre, eksisterende personer, risikerer å bli politianmeldt.

2. Etikk: Innlegg som er rasistiske, ærekrenkende eller truende vil bli slettet. Ikke utlever andre i dine innlegg.

3. God debattskikk: Unngå personkarakteristikker, trakassering og sjikane. Sjekk så langt du kan at de fakta du presenterer er korrekte. Link gjerne til kilder. Bevisst spredning av usannheter tolereres ikke. Behandle meningsmotstanderne dine med respekt og unngå vulgær språkbruk. Ikke tillegg andre debattanter meninger de ikke har. Hold deg til saken og ikke avspor debatten. Unngå personangrep.

4. Opphavsrett/åndsverk: Kopier ikke andres tekst eller annet åndsverk uten samtykke.

Stavanger Aftenblad redigeres etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.