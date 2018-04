Noen kaller bankbransjen for stiv, formell og snirklete. Pøh, sier nå jeg. De siste årene har de bidratt jevnlig til hverdagspoesi og løftet hverdagen for tusenvis av mennesker.

Noen små, haiku-aktige, stundom underfundige tilbakemeldinger har preget betalingsstundene for mange. Banksnippfolka vet hva de driver med, derom er det ingen tvil. En kveld holdt jeg på å havne skikkelig i problemer, da generatoren hang seg opp, og jeg måtte sende flere forsøk på å få handlet ferdig den siste unødvendige dippedutten huset sikkert allerede hadde i en skuff et sted, men som jeg ikke klarte å lokalisere. På rekke og rad kom det trillende gullkorn, som gjorde at jeg rett og slett forsøkte å se hvor mange kodeordfulltreffere på rad datamaskinen klarte å generere. Det var litt for mange, viste det seg, så familie og venner bør forberede seg på impulskjøp i gave i år, eller som generatoren sa: stinn glede.

Til slutt var det nærmest en besettelse. Min egen spådame ga livsråd. "Kjære lille mobilbanken. Skal jeg krysse ja for den siste godbiten? "Frekk dessert", svarte den. Om ikke det er et ja, vet ikke jeg.

Hittil har jeg ikke helt klart å kåre en ubestridt vinner, ikke minst fordi at banken og di har endret litt på ordbanken, alt etter sesongen, men det er jo flere kategorier som skiller seg ut.

Matsegmentet, med hint til både meny og utførelse: Saltet alteter, gravet hilsen, seig kokk, kul majones, svak ku.

Fjortis-meldinger:

Teit lyng og teit dvale, grell id, blek flaske. Realistiske settinger og familieforhold:

Kilen gubbe, frekk kollega, fiffig anelse.

Absurd-segmentet:

skuffet dvale, moden svane, masete tann, seig hval, grønn kanin.

En foreløpig vinner i vår: dreven hamster. Jeg gleder meg allerede til sommerens kombinasjoner. Tipper blek ku blir en vinner, i år som i fjor? Men først venter hylende bunad.

