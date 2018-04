Skatten min

I gamle dager hadde hun med ærefrykt fulgt foreldrenes kamp for å levere i tide. Intens regning, flytting av poster, febrilsk let etter forsvunnede bilag og banning over de siste, manglende kronene i regnestykket. Mange ganger hadde hun løpt ut av bilen som ærendsjente med en tykk A4-konvolutt, full av tro, håp og utgreiinger, og presset den gjennom brevsprekken, sånn to på deadline.

Morens vaktsomme blikk da oppgjørets time kom i posten. Tomatsuppe og surmuling resten av året, eller kanskje noen dager ekstra ferie med fri is til ungene? Man visste aldri.

Før het det jo forresten selvANGIVELSE. Nå var det langt mindre fryktinngytende skatteMELDING som gjaldt. Men pluss ble det visst aldri, åkke som.

Hun rullet pliktsomt nedover listene. Noen gjengangere. Fornektelsen av at «nei, lønnen stemmer ikke. Hadde jeg hatt såpass, hadde vel ikke kontoen vært skrapt», fulgt av sedvanlig bondeanger og løfter om mindre sløsing, og at i år, i år, skulle hun sette seg inn i dette med pensjonssparing.

«Har du fått gevinst over 100.000 kroner?» Deprimerende nok ikke i år heller. Så stusset hun. «Reduksjon av gjeld pga. verdsettingsrabatt». Den kunne hun ikke huske å ha sett før? Noe å hente? Reduksjonen var ikke akkurat enorm: 32 kroner. 32.

Og så. Den store finalen. Beregnet restskatt. I år også. Men overkommelig. Hvis hun nå bare lot være å handle klær, og satset på at slekt og venner ville ta til takke med hjemmesydde, resirkulerte julegaver (gjenbruk er jo helt inn), og hadde med matpakke på jobb ut året, var hun i mål. Og pensjonskurs måtte det bli.

Hun vurderte å feire sin spinkle versjon av økonomisk nirvana, men en nyvunnet fornuft skyllet over henne. Hun stjal i stedet en halvgammel sjokoladebit fra restene av ungenes påskeegg.

Man får ikke mye for en verdsettingsrabatt, viste det seg.

