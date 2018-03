Et halvt horn cordon bleu

Det e kanskje ikke den opperste av gastronomiske nydelser, men det folle godt opp i maven, å så går det jo for å ver litt av en nasjonalrett for osser siddiser. Å der strides jo de lerde, har je skjønt, for det atte der e jo de så mene atte det e kumlen så e den stavangerske nasjonalretten.

Je har aldri helt skjønt hva så e vitsen med å dekonstruere en helt fine potet, for så å rekonstruere an igjen, bare med hjelp av fett. Hva e det egentlig for noe, så e galt med poteten i seg selv?

Derfor velge je meg halvt horn cordon bleu, når je ska komme i den riktige stavangerske stemningen. Det e jo en helt fabelaktige liden lonsj, å så selge de an overalt, så det e bare å sende polakkene av gårde for å få seg en bid. De kan jo for eksempel handle det mens de alligevel ska ned på Helgø sin kolonial for å kjøbe inn nye forsyninger av tonic water, så vi alltid har brug for.

Nå har je jo skjønt det og, atte der e sånne helseprofeter så sverge til grovt halvt horn cordon bleu, varmt, med udvalgte krydderier, men det konne ikke je tenkt meg. Nei, det må ver et fint frøhorn.

Gå an.

Atte det grove hornet e bedre for maven, e bare noe så de helseprofetene har fonne på for atte vi andre ska føle oss dårligere enn de. For det atte de ska ver bedre enn alle andre.

Hva gir du meg?

Det e jo bare å ta seg en liden jinn efterpå. Det hjelpe alltid på fordøyelsen. Det skabe selvfølgelig en del ekstraarbeid å plokke opp alle de frøene så ramle av når vi spise, men helledossen, noe ska jo polakkene ha å gjørr på og.