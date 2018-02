Slutt å lyve om Frp

For fem år siden ble det norske folk fortalt at med FrP i regjering ville landet gå lukt åt skogen. Heldigvis så det norske folket gjennom bløffen og vi vet nå at fasiten fem år senere er at landet står støtt og kanskje har til og med FrP påvirket positivt?

Abortforslag fikk null stemmer

Som Frp-tillitsvalgt er jeg vant til å bli møtt med mange fordommer. Det betyr ikke at disse fordommene er greie. En av de vanligste fordommene jeg møter er at folk oppfatter at alle enkeltforslag som har kommet inn i partiet er vedtatt politikk.

Slike fordommer er så vanlig at de fint havner på trykk i Aftenbladets debattspalte med et helsides leserinnlegg. Det er for så vidt forståelig at Jarl Wåge lever i villfarelsen om at juridisk abort er en FrP-sak, all den tid Stavanger Aftenblad bare brukte en notis på å formidle at forslaget om juridisk abort som ble fremmet av enkeltmedlemmer og ikke lokallag fikk NULL stemmer på vårt fylkesårsmøte. NULL stemmer.

I leserinnlegget til Jarl Wåge, på trykk i papirutgaven 16.02., kan vi til og med lese i bildeteksten at «Stavanger FrP har foreslått at menn skal kunne stikke av frå ansvar og plikter om ei kvinne blir gravid.» under et stort bilde av et foster som blir visket ut. Stavanger Aftenblad er når dette leserinnlegget blir trykket vel kjent med at dette forslaget fikk NULL stemmer. Hva får redaksjonen i Stavanger Aftenblad til å komme med slike påstander når de vet det er feil?

Frp er ofte først

Frp har i mange år vært først i en rekke politiske saker. Vi var de første som foreslo å oppheve NRK monopolet. Vi var de første som foreslo å tillate små butikker å holde åpnet på søndager. Vi var de første som ville bruke oljeformuen på å bygge landet, i stedet for kun å kjøpe aksjer i utlandet. Det blir bråk rundt partiet som er først med gode forslag og dårlige forslag. Det er derfor ofte harde taklinger mot oss som er folkevalgte i Frp. Det klarer vi helt fint, men det gjelder de taklingene som kommer pga. vår politikk. Å bli angrepet og utskjelt for det noen uriktig mener er Frps politikk er vanskelig.

Til alle som vil diskutere politikk så ber jeg om at diskusjonen tas på et saklig nivå og uten å personifisere debatten

La det vært helt klart. Jeg er verken for at menn skal kunne ta juridisk abort eller for at kvinner skal måtte betale for aborten sin selv. Som firebarnsfar, er jeg opptatt av barnas beste. Det er en blank fornærmelse av meg og mange andre i Frp når media og skribenter setter frem slike uriktige påstander.

Saklig debatt er bra

Til alle som vil diskutere politikk så ber jeg om at diskusjonen tas på et saklig nivå og uten å personifisere debatten. Det er viktig at alle diskuterer politikk, og jeg håper at flere og ikke færre vil gjøre det i fremtiden.

Diskuter gjerne Frps politikk. Jeg deltar gjerne, men vær så snill å diskuter Frp og vår politikk på riktige premisser. I lørdagens avis hadde lærer og skribent Jarle Wåge en utblåsning mot Stavanger Frp. Han er nok god å skrive, siden han er skribent, men hele utblåsningen var på sviktende grunnlag.

Bare opptatt av mannfolk?

Så slutt å skriv at vi i Stavanger Frp er kun opptatt av mannfolk. Er imot likestilling. At vi er nå for bompenger. At vi er kun opptatt av de rike. At vi syntes at det er bra at flyktninger og immigranter drukner i Middelhavet. Jeg har vært i Frp i mange år, og jeg har ALDRI møtt en som syntes at det er bra. Aldri!

Vi som er folkevalgte for Frp bruker normalt ikke tid på folk som skriver usant om oss, men innimellom blir det for mye selv for oss. Til de som bevisst bruker feilinformasjon for å svekke FrP som parti: Velgerne har vist ved flere valg at de ikke tror på dere som tar i bruk alle virkemidler for å prøve å knekke oss og det vi står for. Slik løgntaktikk har aldri lønnet seg og vil forhåpentligvis aldri lønne seg. Det skal jeg og resten av FrP sørge for.