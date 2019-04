16 år. Snart så godt som alene. I Paris.

Hun rettet på håret. Følte seg voksnere enn bare noen dager tidligere da hun forlot Norge. Hun hadde en avtale. Med en fransk brevvenninne. I Paris. De hadde snakket sammen i brev noen måneder.

Nå var hun her. Hun hadde tatt sin første telefonsamtale dagen før. Klokken 11 skulle de møtes for første gang. Utenfor Notre-Dame. Hennes Paris-vante far var med.

De gikk mot katedralen. Den ble større for hvert skritt de nærmet seg. Enorm. Ruvende. «Hvordan ser hun ut da, venninnen din?», undret far.

Det visste hun ikke. Så langt som til bilder hadde de ikke rukket. Han stønnet. Det krelte av folk utenfor. Tusenvis av turister. Heldigvis fant de hverandre. Den korte parisiennen og den langbeinte nordboeren. Foran Notre-Dame. Og omvisning fikk hun. I kirkens magiske mørke kroker og katolske overprakt.

30 år seinere sitter hun foran tv-skjermen og ser katedralen oppslukt i flammer. Det skjærer henne i hjertet. Selv et så lite gudfryktig som hennes. Kunsten. Slitet bak de mange tusen som har hugget stein og slept på tunge bører gjennom 800 år.

Selve hjertet i Paris. På byøya. Det er bare to uker siden hun sto utenfor den majestetiske kirken. Nok en gang. Bøyde nakken og kikket opp på de nær 70 meter høye tvillingtårnene. 4.klassingen ved siden av henne, han som er oppkalt etter den største klokken i det nordre tårnet, sukket tungt. «Jeg rakk aldri å se den, mamma».

En del av drømmene om et helt lands kultur og drømmer. Nå gikk de opp i røyk.

Paris je t’aime.