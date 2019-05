Det ble to nye hakk i lærbeltet for å få plass til en ekstra bunadsstøl i kånebeltet. Dyre centimetre, innså hun. Forhåpningsfullt vrengte hun bunadsvesten på jakt etter slingringsmonn. Det var ikke mye å gå på. Mye mindre enn hun trodde. Nesten minimalt. Svake merker viste hvor vesten hadde blitt sydd første gang, da hun som spe konfirmant sto under bjørkesprett i hagen under tidsmessig latterlig lang lugg. Det var virkelig ufattelig mange centimeter siden. Nå var det helt på tampen av det vesten klarte.

Hun klarte å skvise ut to-tre centimeter i hver side. Forhåpningsfullt prøvde hun den på. Den var ikke i nærheten av å gå helt igjen foran, slik den gjorde i forna dar. Endelig forsto hun betydningen av sideflesk. Tidligere hadde hun kunnet presse noe av mageoverskuddet ut langs sidene og opp i overskuddsavdelingen, men nå var det jaggu slutt der også. Noe sted måtte det ende.

Hun innså at to uker i Italia fulgt av påske med fritt inntak av det meste neppe var den beste oppladningen til dette, årets årlige nullpunkt, det mest rigide av alt. Neste år fikk det bli ny vest. Eller to uker på kurbad i stedet for Toscana.

Hun prøvde skjørtet. Det passet flott, dersom hun bare dro det høyt nok over navlen. Endelig skjønte hun hvorfor noen bunader hang der de gjorde. Et slags over-eller-under kompromiss, som terylen-bukser på gamlehjemmet.

Hun sprettet opp skjørtet, lirket ut noen ekstra centimeter i linningen. Det skulle likevel holde hardt. Spesielt siden hun gikk for en slags midt-på-ballen løsning med livet, for å si det sånn. Så kom hun på genistreken, den som skulle komme til å utgjøre hele forskjellen. Forskjellen mellom nær smerte og bare et mildt ubehag etter ni-ti timer i bunaden. Det var noe hun hadde drømt om i mange år, og som hun aldri kunne fortelle bunadspolitiet om: En strikk. En svart buksestrikk. Det var 3 centimeter lykke. Hun unnet seg en sjokoladebit i premie. Nå som hun hadde et hakk å gå på.