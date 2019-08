– Æ vil ha nullvekstmål fortsatt!

– Det vil ikke jeg.

– Æg vett ikkje ka mæ i Krist...

– Hørr nå hær, dæræ. Dæræ oppførær dæræ som små ongår. Hva e det med dæræ? Hæ, dæræ?!

– Men Ærna, hør på mæ no, da. Æ, Trine Skei Grande, skreiv jo for pokker under den der forp...sørens Granavold-plattformen for et halvt år sia. Og no ska dåkk ha mæ te å skriv under på nåkka anna? E dåkk heilt psyko, eller? Det e ho dær som har starta denne skiten!

– Hallo! Vi har bare ombestemt oss. Litt. Vi tenker på folk flest.

– Æg har ei søstår som sa «anbestemme» i stedet for «ombestemme» då ho var lita jente. Æg huske at mæ lo masse av det der.

– Bra, Kjell.

– He.

– Jeg kan ikke gå inn i valget med disse bompengegreiene. Da vil bompengepartiet sluke oss levende. I mean it!

– Æ gir mæ ALDRI. Nullvekstmålet må stå!

– Nullvekstmålet må gå.

– Nei!

– Jo!

– Nei!

– JO!

– Æg vett ikkje ka ...

– AAOKÆI, dæræ! Hva e det med dæræ? Hær e det JEG som styrær skutæn. Herre Jemini, altså.

– Hva betyr Jemini, egentlig?

– Jo, Siv, no ska du høre. Det æ ein omdannelse av det latinske Jesu…

– Aokei, den e græi, Kjell Ingvar.

– Ingolf. Kjell Ingolf hetår æg, vet du.

– Aokæi. Uansett. Hær e det jeg som e sjefæn. Ikke dæræ. Husk det, dæræ. Vi må bli enige hær. Vi kan ikke gå av på grunn av bompængær. Det ville vært kjempeteit, dæræ. Hæ? Vil vi det? Dæræ får ikke med dæræ de svarte bilæne som hentær dæræ heme når dæræ vil ut, santvæl? Da står dæræ dær med fingæn i ræven. Skjerp dæræ!