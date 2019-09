Den store partiguiden

MDG: Også kalt Miljøpartiet De Galne. Vil at Norge skal gå tilbake til naturalhusholdning. Et opplagt valg for alle som går i skogen for å gi trærne en god klem innimellom fleinsoppsankingen.

Venstre: Midt mellom alle stoler-parti som oppløste seg selv i 1972 og som senere slo seg sammen med seg selv igjen. Svarer du «vet ikke» på alle politiske spørsmål, er dette partiet for deg.

Rødt: Kommunistparti. Sannsynligvis verdens eneste anti-intellektuelle parti utelukkende for intellektuelle. Stiller med en føkkings Stokka-soss som ordførerkandidat.

De kristne: Norges svar på Hezbollah, bare med kristenfundamentalistisk fortegn. Kjemper for at Norge skal bli en kristen stat.

SV: Verdens eneste parti utelukkende for premenstruelle kvinnelige lærere, noe oppslutningen vitner om. Imot Berlin-muren og farge-tv.

KrF: Partiet for alle velgere som er uønskede fostre. Er i likhet med SV imot farge-tv. Se ellers Venstre.

Arbeiderpartiet: Se Høyre.

Høyre: Se Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet: Parti som ble grunnlagt med midler fra apartheidregimet i Sør-Afrika. Jobber for å innføre lignende samfunnssystem i Norge.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger: Vel, navnet sier det meste. Partiet er tydeligvis for mindre bompenger.

Senterpartiet: Tidligere kjent som Bondepartiet. Vil skjære over strupen på alle rovdyr i hele verden. Mest for folk i omegnen, krypskyttere og kolonihage-entusiaster.

Godt valg!